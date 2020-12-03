Суду ЕС рекомендуют отклонить иск Венгрии о санкциях

Генеральный адвокат рекомендовал Суду ЕС отклонить иск Венгрии против резолюции Европарламента о введение санкционной процедуры в связи с продолжительным нарушением правил и ценностей Евросоюза Будапештом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в опубликованном сегодня выводе адвоката.

Резолюция была принята 12 сентября 2018 года. В документе осуждалось давление на независимые медиа страны, отстранение от должностей независимых судей, невозможность работы неправительственных организаций, оказывающих помощь мигрантам и беженцам, обогащение членов правительства и их семей за счет европейских фондов и другие нарушения Будапешта.

Венгрия подала иск с требованием отменить принятия резолюции на основании нарушений в процедуре голосования. При принятии рассматриваемого постановления Европарламент должен был действовать большинством в две трети поданных голосов. Резолюция была принята 448 голосами за, 197 голосами против, при этом 48 депутатов воздержались.

В Будапеште считают, что если бы воздержавшиеся учитывались при подсчете того, было ли набрано большинство в две трети поданных голосов, требуемое большинство не было бы получено.

Однако, генеральный адвокат Михал Бобек считает, что с лингвистической точки зрения термины "воздержание" и "поданное голосование" являются взаимоисключающими. Действительно, хотя человек, воздержавшийся при голосовании, просит, чтобы его не считали ни за, ни против предложения, и желает, чтобы с ним обращались так, как если бы он вообще не голосовал, термин "поданный голос" означает, что человек активно выразил свое мнение посредством голосования либо за, либо против предложения.

Также было отмечено, что поскольку депутаты Европарламента были должным образом проинформированы за полтора дня до голосования о том, что воздержавшиеся не будут считаться поданными голосами, они были осведомлены о правилах, применяемых к процессу голосования, и поэтому могут осуществлять свое право голоса в свете этих правил.

Генеральный адвокат также отверг аргумент Венгрии о том, что, не запросив мнение парламентского комитета по конституционным вопросам о том, как толковать положения Правил процедуры, касающихся голосования, глава парламента не выполнил свое обязательства, котоорые якобы возникли в отношении этого положения.

"В этих обстоятельствах генеральный прокурор предлагает Суду отклонить иск Венгрии как необоснованный", - говорится в заявлении.

Мнение генерального адвоката суда не является окончательным решением, но обычно суд подтверждает его. У судей ЕС есть три месяца, чтобы принять вердикт.