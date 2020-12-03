Еврокомиссия угрожает запустить фонд восстановления ЕС без Венгрии и Польши - СМИ

Европейская комиссия перейдет к запуску предлагаемого ЕС фонда восстановления в 750 миллиардов евро без Венгрии и Польши, если не будет выхода из бюджетного тупика на заседании Европейского совета на следующей неделе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на источники в Брюсселе.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время видеозвонка заявила президенту Европейского парламента Давиду Сассоли, что хочет "спасти фонд восстановления" и "предложить усиленное сотрудничество 25 стран".

Один из чиновников пояснил, что такой шаг будет означать, что Европарламент не будет голосовать за семилетний бюджетный план ЕС, который сейчас обсуждается.

Предлагаемый фонд восстановления является частью более крупного финансового пакета на сумму 1,8 трлн евро, который также включает Многолетнюю финансовую основу (MFF) на 2021-2027 годы.

Будапешт и Варшава блокируют принятие финансового пакета из-за противодействия механизму, который привязывает бюджетные платежи к критериям верховенства закона.

Один высокопоставленный чиновник Комиссии сказал, что альтернативные "решения", включая расширение сотрудничества в рамках законодательства ЕС, могут быть приняты "быстро", если Венгрия и Польша сохранят свое вето. Но чиновник не уточнил, какой подход планировала предпринять комиссия.

"Мы не пришли к окончательному мнению о том, какое из этих решений следует принять", - сказал чиновник, добавив, что остается "центральный сценарий", согласно которому противостояние может быть разрешено на встрече лидеров ЕС, запланированной в Брюсселе 10-11 декабря.

Расширенное сотрудничество - это особый процесс, разрешенный договорами ЕС для группы стран, чтобы двигаться вперед, если все 27 стран не могут достичь соглашения, а остальным странам разрешено присоединиться позже, если они захотят.

Другой вариант для столиц обойти Венгрию и Польшу - это создать фонд вне структур ЕС на основе межправительственного договора.

"Если вы выберете межправительственное решение, вам придется полностью изобретать велосипед, а это займет некоторое время", - сказал представитель Комиссии.

При таком сценарии "любое заимствование, которое мы возьмем для финансирования нашего национального прогресса, немедленно увеличит уровень долга стран-членов, поддерживающих межправительственные займы, что было бы очень непривлекательно", - добавил чиновник.

По словам чиновника, помимо межправительственного договора или расширения сотрудничества, "на самом деле могут быть и другие решения".

По словам представителя парламента, запуск фонда восстановления с участием 25 стран может повлиять на одобрение MFF, при этом семилетний бюджет и фонд восстановления были согласованы в виде пакета в июле.

Если MFF не будет подписан до конца года, блок перейдет на чрезвычайный бюджет, и это будет иметь большие последствия для расходов ЕС.