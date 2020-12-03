Евросоюз облегчит введение санкций за нарушения прав человека

Евросоюзу впредь будет значительно легче вводить санкции за нарушения прав человека в таких странах, как Россия, Китай или Саудовская Аравия. Представители стран-членов организации вечером в среду, 2 декабря, договорились об упрощении соответствующей процедуры. Достигнутая договоренность будет официально принята главами МИД стран ЕС 7 декабря, подтвердили дипломаты ЕС в интервью западным информагентствам.

Согласно новым правилам, страны ЕС смогут впредь напрямую вводить санкции против отдельных лиц за нарушения прав человека. До сих пор персональные санкции были возможны лишь в рамках штрафных мер против целых государств или специальных санкционных механизмов, например, в случае кибератак, применения химического оружия или таких конфликтов, как кризис вокруг Украины. Это крайне затрудняло или делало невозможной реакцию ЕС в таких случаях, как, к примеру, жестокое убийство журналиста Джакмаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

Новый санкционный механизм ЕС разработан по образку принятого в США "закона Магнитского". Этот закон был принят Конгрессом США в 2016 году, чтобы ввести санкции против отдельных лиц из-за резонансной гибели в московском следственном изоляторе российского аудитора Сергея Магнитского.