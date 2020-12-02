Торговая сделка с Китаем. Байден не планирует отменять решение Трампа

Избранный президент США Джо Байден заявил, что не собирается сразу отменять торговое соглашение с Китаем, которое подписал Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters.

Байден заявил, что США еще не имеют рычагов воздействия, которые можно использовать в переговорах с Китаем. Он заявил, что его команда будет противодействовать "злоупотреблениям" Китая, в частности - демпингу и краже интеллектуальной собственности.

"Я не собираюсь делать никаких немедленных шагов и это касается тарифов. Я не собираюсь ограничивать свои возможности", - заявил Байден.

Он добавил, что чтобы противостоять Китаю, необходимы госинвестиции и развитие американской инфраструктуры.

Первая фаза торговой сделки предполагает, что Китай обязывается закупить американских товаров и услуг на $200 млрд в 2020-2021 годах. Согласно сделке США устанавливают пошлину в 25% на китайские промышленные товары и компоненты стоимостью $250 млрд. Такая же пошлина установлена в КНР касательно американских товаров на сумму $100 млрд.