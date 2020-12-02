Финансовые новости
- |
- 02.12.20
- |
- 21:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Торговая сделка с Китаем. Байден не планирует отменять решение Трампа
18:03 02.12.2020 |
Избранный президент США Джо Байден заявил, что не собирается сразу отменять торговое соглашение с Китаем, которое подписал Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters.
Байден заявил, что США еще не имеют рычагов воздействия, которые можно использовать в переговорах с Китаем. Он заявил, что его команда будет противодействовать "злоупотреблениям" Китая, в частности - демпингу и краже интеллектуальной собственности.
"Я не собираюсь делать никаких немедленных шагов и это касается тарифов. Я не собираюсь ограничивать свои возможности", - заявил Байден.
Он добавил, что чтобы противостоять Китаю, необходимы госинвестиции и развитие американской инфраструктуры.
Первая фаза торговой сделки предполагает, что Китай обязывается закупить американских товаров и услуг на $200 млрд в 2020-2021 годах. Согласно сделке США устанавливают пошлину в 25% на китайские промышленные товары и компоненты стоимостью $250 млрд. Такая же пошлина установлена в КНР касательно американских товаров на сумму $100 млрд.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Налоговая проверит подозрительные транзакции. Бизнес обяжут подавать новую отчетность
|Как власть капитулировала перед ФОПами и почему многие недовольны
|Ударный беспилотник «Сокол-300»: Что за аналог «Байрактара» сделали в Украине
|Даниил Гетманцев: Мы готовы отложить фискализацию еще на год для всех, кроме рисковых групп бизнеса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Торговая сделка с Китаем. Байден не планирует отменять решение Трампа
|Кулеба: Украина с партнерами сорвала попытку РФ легитимизировать представителей ОРДЛО, использовав формат Арриa Совбеза ООН
|Россия отвергла требование Санду о выводе войск из Приднестровья
|НАТО: войска РФ в Приднестровье нарушают территориальную целостность Молдовы
|«Россия в упадке, но еще опасна» - доклад НАТО о стратегии на десятилетие
|Экспертный доклад о будущем НАТО советует углубить отношения с Украиной и Грузией
Это интересно
|Microsoft работает над запуском Android-приложений на Windows 10
|Все автомобили Maserati перейдут на электричество к 2025 году
|К 2030 году доход от технологий ИИ возрастет до $101,8 млрд
|Арестованные самолеты и роскошные авто: Европол провел беспрецедентную операцию против наркоторговцев
|Daimler запатентовал индексы для электрических Mercedes-AMG
|«Никаких мобильных телефонов». США категорически против голосовых звонков в самолетах
|В Genesis GV70 добавят сканер отпечатков пальцев и датчик, следящий за дыханием младенца