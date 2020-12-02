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НАТО: войска РФ в Приднестровье нарушают территориальную целостность Молдовы
09:37 02.12.2020 |
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пребывание российских войск в Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы.
Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал на брифинге в Брюсселе по итогам первого дня видеоконференции министров иностранных дел Альянса.
"Мы видим, как Россия разворачивает войска вопреки желанию правительств наших близких соседей. Как Россия провела незаконную аннексию Крыма, как она продолжает дестабилизировать ситуацию в восточной Украине, как она действует в частях Грузии или ее присутствие в Молдове, в Приднестровье", - сказал Столтенберг.
Он заявил, что "это является нарушением территориальной целостности Молдовы и еще одним примером того, как Россия не уважает международное право и территориальную целостность стран, включая Молдову".
Столтенберг добавил, что ожидает встречи с избранным президентом Молдовы Майей Санду, и заявил, что НАТО ценит партнерство с государством.
Напомним, 30 ноября Майя Санду на большой пресс-конференции в Кишиневе выступила за реформирование миссии миротворцев в Приднестровье и превращении ее в гражданскую.
Санду отметила, что в Приднестровье находятся российские миротворцы, а также оперативная группа российских войск (ОГРВ), которые необходимо вывести с территории Молдовы. Пребывание последних не предусматривает ни один договор или двустороннее соглашение.
Поскольку в Приднестровье нет опасности военных действий, Санду предлагает заменить действующую миротворческую миссию, которая регулируется договором 1992 года, на гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что считает безответственными заявления Санду о необходимости вывести российских миротворцев из Приднестровья и Россия "вряд ли примет" такое требование.
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