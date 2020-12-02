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Армия Венесуэлы занялась майнингом криптовалют
13:29 01.12.2020 |
В Каракасе открылся Центр добычи цифровых активов вооруженных сил Венесуэлы. Под объект выделили площадь на территории штаба «Форт Тиуна».
Военные назвали создание майнингового центра примером сотрудничества с гражданским сектором. На видеозаписи заметно, что часть оборудования представлена устройствами Antminer от Bitmain.
Объем вычислительных мощностей представители бригады не уточняют. По их словам, проект представляет собой «неблокируемый источник дохода».
Ранее нацгвардия Венесуэлы задержала грузовик с 315 майнерами от Bitmain. Военные конфисковали оборудование, поскольку у водителя не было разрешения Национального регулятора криптовалют (Sunacrip).
Напомним, в конце сентября Венесуэла позволила майнерам работать при условии наличия лицензии от Sunacrip и присоединения к национальному пулу.
В ноябре один из венесуэльских майнеров сообщил, что государственная энергетическая компания Corpoelec начала принудительно отключать оборудование в штате Карабобо.
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