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Швейцарцы на референдуме поддержали идею о «глобальной» ответственность бизнеса
11:28 01.12.2020 |
По итогам референдума, граждане Швейцарии не поддержали идею об ответственности швейцарского бизнеса за нарушение прав человека и вред для окружающей среды, связанные с их деятельностью в других странах мира.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.
Инициатива Responsible Business Initiative, которую поддержали ряд общественных организаций, среди которых Greenpeace и Amnesty International, предусматривала, что компании должны нести ответственность и за свои иностранные дочерние компании, поставщиков и партнеров. Поскольку в Швейцарии расположены ряд международных корпораций, такое решение могло бы быстро повлиять на поведение многих компаний в разных странах мира.
Критики инициативы отмечали, что она создаст много юридических неопределенностей, грозит швейцарским корпорациям огромным исками за действия партнеров, которых они никак не могут контролировать, и только сдержит инвестиции швейцарского бизнеса в страны высокого риска.
Адвокационная кампания в поддержку инициативы длилась около 10 лет, а 29 ноября вопрос вынесли на референдум.
Для одобрения инициативы, она должна была набрать большинство голосов "за", а также получить одобрение большинства кантонов. По первому показателю она прошла, набрав 50,7%, но на уровне кантонов получила поддержку 8,5, тогда как 14,5 проголосовали против.
"Против" проголосовали преимущественно немецкоязычные кантоны, тогда как франко- и италоязычные регионы и население городов в основном поддержали ее.
Министр юстиции Карин Келлер-Суттер, объявляя результаты, сказала, что в федеральном правительстве считают правильным выбранный вариант.
В связи с отклонением инициативы правительство примет альтернативный, более мягкий регуляторный документ, обязывающий компании отчитываться о своих стандартах соблюдения прав человека и защиты окружающей среды и тщательно проверять, не используется ли в их цепочке поставок детский труд и ресурсы из шахт в зонах конфликтов.
Не прошло на референдуме и второе предложение - об ограничении инвестиций в компании, которые более 5% прибыли получают от производства оружия или его компонентов. Его отвергли значительно большим количеством голосов: 57,5% в целом и только 3,5 "за" против 19,5 "против" на уровне кантонов.
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