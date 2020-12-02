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Турция вводит ночной комендантский час, а в выходные - круглосуточный
11:19 01.12.2020 |
Турция для борьбы с коронавирусом введет ночной комендантский час, а в выходные дни - круглосуточный запрет выходить из дома.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Anadolu, об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Ежедневный комендантский час будет действовать с 21-00 до 5-00, начиная со вторника, 1 декабря. В выходные дни запрет на выход из дома будет начинаться с 21-00 пятницы и длиться до 05-00 понедельника.
"Чтобы уменьшить негативное влияние эпидемии, у нас нет другого варианта, кроме как снизить мобильность ... Теперь в субботу и воскресенье мы должны оставаться дома", - заявил Эрдоган.
Комендантский час не будет распространяться на сотрудников продуктовых магазинов и заведений, предоставляющих услуги доставки.
В дополнение к этим ограничениям, прекращается работа детсадов и яслей.
Рестораны смогут продавать блюда только на доставку.
Также будут установлены ограничения на пользование общественным транспортом. Свадьба и похороны будут разрешены с участием не более 30 человек.
По данным министерства здравоохранения, за последние сутки в стране обнаружили 31 219 заражений коронавирусом, 188 пациентов умерли.
Отметим, всего несколько дней назад Турция начала учитывать в статистике бессимптомных пациентов. "По просьбе народа, мы в дальнейшем будем включать в ежедневную статистику бессимптомных пациентов с положительным результатом", - заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
С тех пор ежедневный прирост заражений "взлетел" от нескольких тысяч до сразу 28-30 тысяч. В отчетах министерства отдельными цифрами указывается "количество выявленных заражений" и "количество пациентов".
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