Финансовые новости
- |
- 01.12.20
- |
- 10:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Министры финансов еврозоны договорились о реформе стабфонда
09:28 01.12.2020 |
Министры финансов стран еврозоны договорились о продвижении пакета мер по реформированию Европейского стабилизационного механизма (ESM, стабфонд зоны евро). Об этом в понедельник, 30 ноября, заявил министр финансов Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz).
"Реформа ESM укрепит евро и весь европейский банковский сектор", - подчеркнул Шольц. С 1 июля Германия по ротации занимает пост председателя в Совете Европейского Союза.
Суть реформы
Речь идет, в частности, о том, что новый финансовый инструмент, призванный обеспечивать стабильность банков в зоне евро, должен быть запущен на два года раньше, чем планировалось - в 2022, а не в 2024 году.
Реформа, в том числе, предполагает, что ESM в кризисных случаях сможет по упрощенной процедуре открывать "превентивные кредитные линии" для государств ЕС, чья экономика не считается проблемной.
Кроме того, ESM должен получить возможность брать на себя функции поддержки основанного в 2014 году Единого механизма реструктуризации (SRM). Последний создан на финансовые отчисления самих банков. Однако его подушки ликвидности может оказаться недостаточно для защиты от банкротства крупных европейских банков. В подобной ситуации в рамках предусмотренных реформой изменений должны использоваться средства ESM.
Сигнал - единству еврозоны
Как отмечают информагентства, давая зеленый свет реформам, министры финансов посылают явный сигнал, что в разгар экономического спада из-за пандемии продолжают быть привержены цели сохранения единства европейского финансового сообщества.
Как следовало из отчета европейского статистического агентства Eurostat, обнародованного в октябре, дефицит государственных бюджетов стран еврозоны резко возрос в связи с пандемией.
Во втором квартале этого года соотношение бюджетных дефицитов к ВВП этой валютной зоны составляло 11,6 процента. Данный показатель серьезно увеличился по сравнению с 2,5 процентами, зафиксированными в первом квартале. Для Евросоюза в целом соотношение закрепилось на отметке в 11,4 процента.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Даниил Гетманцев: Мы готовы отложить фискализацию еще на год для всех, кроме рисковых групп бизнеса
|По стопам «Самопомощи». Что общего у Климкина, Данилюка и Рябошапки
|Скандальный старт Киевского облсовета: Как «слуги Коломойского» власть делили
|Минфин хочет ввести электронный аудит для всех налогоплательщиков с 2027
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Министры финансов еврозоны договорились о реформе стабфонда
|Столтенберг: НАТО должна усилить присутствие в регионе Черного моря
|Смерть отца иранской ядерной программы. Как Байден угодил в ловушку израильтян
|Санду рассказала, как планирует продвигать урегулирование по Приднестровью
|Санду хочет реформировать российских «миротворцев» в Приднестровье
|Верховный суд Кыргызстана отменил приговор экс-президенту Атамбаеву
Это интересно
|Австрийская деревня Fucking сменит название из-за шутников и краж вывесок
|Ferrari представила трековый суперкар 488 GT Modificata
|Составлен рейтинг «дальнобойности» суперкаров
|Представлены умные часы Redmi Watch с NFC, компактные и дешёвые
|Представлены уже ставшие хитом Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 4G
|Крах Huawei уже произошёл в Европе. Доля компании упала до 8,8%
|Audi TT обзавелась мощной спецверсией