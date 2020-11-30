Глава Гонконга Кэрри Лэм вынуждена держать дома «горы наличных»

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила в телевизионном интервью, что хранит дома стопки наличных денег, так как из-за санкций минфина США не может пользоваться банковским счетом.

США ввели санкции после того, как Китай навязал Гонконгу закон о национальной безопасности, позволяющий применять китайские законы на территории полуострова. Как заявляли тогда в США, под санкции попали люди, подрывающие принципы автономии Гонконга, и Лэм в первую очередь.

В Вашингтоне уверены, что она поддалась давлению Пекина и нарушила основополагающий принцип существования Гонконга: "одна страна - две системы".

Примерно у 15 гонконгских чиновников были заморожены американские активы и арестована недвижимость в США.

"Большая честь"

В интервью гонконгскому англоязычному телеканалу HKIBC, которое транслировалось в пятницу, Кэрри Лэм призналась, что абсолютно за все вынуждена платить наличными.

"Перед вами сидит глава администрации Гонконга, которая не может воспользоваться услугами банковской системы. У меня в доме горы наличных денег, правительство платит мне зарплату наличными, потому что у меня нет счета", - посетовала она интервьюеру.

При этом она сказала, что это большая честь - подвергнуться несправедливым санкциям со стороны США.

Лэм относится к числу самых высокооплачиваемых мировых лидеров. По данным, имеющимся в открытом доступе, ее ежегодная зарплата составляет 5,2 млн гонконгских долларов (670 тыс. долларов США).

Ее признание моментально вызвало бурное обсуждение в соцсетях, каким образом осуществляется доставка таких крупных сумм на ее домашний адрес.