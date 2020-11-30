Прокладка «Северного потока - 2» может возобновиться в декабре

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Прокладка «Северного потока - 2» может возобновиться в декабре

 

Работы по прокладке газопровода "Северный поток - 2" возобновятся в начале декабре. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщила радиостанция Radio MV германского вещателя NDR 1 со ссылкой на представителя компании Nord Stream 2 AG, являющегося оператором проекта.

Базирующееся в Штральзунде управление водных путей и судоходства в Балтийском море рекомендовало капитанам судов с 5 декабря соблюдать особую осторожность при навигации к югу от Адлергрунда (в 60 км от острова Борнхольм).

Работы у берегов Германии

Между тем, в проектной компании газопровода уточнили детали строительства: "Мы планируем возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Германии в этом году".

"Мы назовем конкретное судно, которое будет использовано, позже. На данном этапе план предусматривает укладку отрезка в 2,6 км на каждой из ниток газопровода", - подчеркнули и в Nord Stream 2 AG.

"Академик Черский" ушел из Мукрана

Ранее, 26 ноября, стало известно, что трубоукладочное судно "Академик Черский", способное достроить газопровод, по всей видимости, вышло из немецкого порта Мукран и направилось в Калининград. Об этом свидетельствовали данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

В начале октября "Академик Черский" впервые с мая покинул Мукран, направившись к Куршской косе. Там он стоял в режиме "ограниченной маневренности". В середине октября рядом с трубоукладчиком появились суда снабжения "Умка", Finval и "Балтийский исследователь".

Норвежская компания не отказывается от сертификации газопровода

До этого, 26 октября, норвежская DNV GL заявила, что прекратит оказывать верификационные услуги в отношении судов, обслуживающих "Северный поток-2", а также оборудования на этих судах. Компания пояснила, что приняла такое решение после анализа новых разъяснений Госдепартамента США относительно санкций против "Северного потока-2". При этом DNV уточнила, что не отказывается от сертификации самого трубопровода. Ранее о таком отказе сообщили многие СМИ.

На настоящий момент газопровод достроен более чем на 90 процентов, последний участок, который осталось проложить, находится в водах Дании. Предполагалось, что "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию к концу 2019 года. Однако уже летом того же года стало окончательно ясно, что "Газпром" выбился из графика и не сможет выполнить намеченное, а в декабре 2019 года проект полностью встал. Швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб для "Северного потока - 2" и вывела свои суда из Балтийского моря из-за угрозы санкций США. Ожидается, что до конца 2020 года США внесут в оборонный бюджет страны новый пакет ограничений против проекта газопровода.
По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

12:24 Справочный курс гривны 30 ноября понижен на 2,11 коп до 28,4592 грн/$1

12:24 Евро 30 ноября обновил максимум за три месяца к доллару

12:00 Азиатские биржи 30 ноября закрылись в минусе на коррекции

11:55 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 30.11.20

11:44 Остаток средств на корсчетах банков 30.11.20

11:41 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 27.11.2020

09:47 Мнение: киты готовят новый дамп биткоина

09:33 Рассмотрение по сути дела ПриватБанка в США начнется в 2021 году

09:18 В Украине каждая девятая платежная операция в этом году осуществлялась с помощью гаджетов

08:29 Золото 30 ноября показывает худшую динамику за четыре месяца

08:26 Доллар 30 ноября дешевеет на фоне рисковых настроений

08:15 Американские биржи 27 ноября закрылись небольшим ростом

27.11 «Сбербанк» проиграл Ощадбанку суд по делу о торговой марке

27.11 Сергей Фурса: Заливающиеся на развивающиеся рынки доллары не обходят стороной и украинский сегмент

27.11 Депозитные ставки для физлиц 27.11.20

• дальше…

12:52 За выходные (27-30 ноября) ряд крупных операторов розничного рынка повысили стоимость топлива

12:46 Нардепы не будут рассматривать законопроект о госбюджете-2021 на этой пленарной неделе – Разумков

12:39 Снижение цен на нефть 30 ноября ускорилось до 2%

11:55 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 30.11.20

10:46 Кабмин сохранил 40%-й рост расходов на Офис президента в госбюджете-2021

10:40 Госбюджет-2021: расходы Пенсионного фонда и Минобразования будут сокращены

09:26 Укрзализныця и DHL будут развивать грузовые перевозки из Китая в Европу

09:18 В Украине каждая девятая платежная операция в этом году осуществлялась с помощью гаджетов

08:29 Золото 30 ноября показывает худшую динамику за четыре месяца

27.11 Оператор ГТС перейдет на измерение газа в единицах энергии с 2021 года

• дальше…

12:28 Черногория и Сербия выслали послов друг друга

11:14 Глава Гонконга Кэрри Лэм вынуждена держать дома «горы наличных»

10:34 Прокладка «Северного потока - 2» может возобновиться в декабре

10:28 Арестованные самолеты и роскошные авто: Европол провел беспрецедентную операцию против наркоторговцев

09:39 «Никаких мобильных телефонов». США категорически против голосовых звонков в самолетах

27.11 Нацразведка США обеспокоилась доминированием Китая в сфере цифровых валют

27.11 Судно, способное достроить «Северный поток - 2», ушло в Калининград

27.11 Европарламент призвал ЕС ввести жесткие санкции против Турции

27.11 Европарламент осудил фактический запрет абортов в Польше

27.11 Премьеры Польши и Венгрии пригрозили ЕС распадом из-за механизма верховенства права

27.11 Большинство шведов сомневаются в национальной стратегии борьбы с коронавирусом

26.11 Business Insider: Меркель не сможет убедить Байдена пощадить «Северный поток-2»

26.11 Норвежская компания отказалась от сертификации «Северного потока-2» из-за санкций США

26.11 Южная Корея отложила налогообложение криптовалют до 2022 года

25.11 Чем завершится новый раунд противостояния Украины и Венгрии

• дальше…

27.11 В Украине предложили возродить коммунальную инспекцию

26.11 В приложении «Дия» запустили реестр избирателей

26.11 Суд арестовал Дом Профсоюзов на Майдане из-за долгов Федерации профсоюзов перед ипотекодержателем

26.11 Всемирный банк выделит Украине 100 миллионов долларов для борьбы с COVID-19

25.11 Правительство Украины готовится к возможному введению карантина на зимние праздники - премьер

25.11 Синод Кипрской православной церкви признал автокефалию ПЦУ

25.11 В Украине вступили новые изменения в правила движения для водителей, велосипедистов и пешеходов

23.11 На рынке офисов Киева в конце 2020-2021гг ожидается выход 15 бизнес-центров с около 400 тыс. кв. м – NAI Ukraine

20.11 Власти Киева решили сдать в аренду перехватывающие парковки возле четырех станций метро

20.11 Система автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения авто на иностранной регистрации – Геращенко

20.11 С субботы в Украине могут штрафовать за неношение маски в общественных местах

18.11 Большинство граждан стран Евросоюза поддерживают вступление Украины в ЕС – опрос

17.11 Украина поднялась в глобальном рейтинге благосостояния: в своем регионе – последняя

16.11 Позитив недели. Военно-морские силы Украины сделают из «Айлендов» торпедные катера

13.11 Карантин «выходного дня» в Одесской области будет действовать – ОГА

• дальше…

12:46 Нардепы не будут рассматривать законопроект о госбюджете-2021 на этой пленарной неделе – Разумков

09:09 «Интеллектуальный локдаун» власти. Что будет с Украиной после нового локдауна

08:52 Самоликвидация вакцинацией. Как российская борьба с COVID-19 проредит ихтамнетов в ОРДЛО

08:44 Позитив недели. В Украине разработан ракетный катер «Богомол» для ракет «Нептун»

27.11 Зеленский предложил повысить порог для уголовного наказания за ложь в декларациях в 2 раза

27.11 Средства на поддержку предпринимателей в случае локдауна будут выделены из Фонда по борьбе с коронавирусом – Ковалив

27.11 Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель о подводных камнях в работе новоизбранной местной власти

26.11 Фиаско Кравчука и Грызлова: Почему заседания ТКГ превращаются в поле боя

26.11 Судей посчитают по весне. Почему решение конституционного кризиса отложено в долгий ящик

26.11 Один из пунктов Соглашения о сотрудничестве с МВФ - принятие изменений в Закон о банках. Дедлайн - конец ноября

26.11 Алексей Гарань: С Маркаровой Зеленскому стоило подождать до инаугурации Байдена

26.11 Откровения Хомчака: О чем говорил и что не сказал главнокомандующий ВСУ

26.11 ЕС и Совет Европы в очередной раз напомнили Украине о Стамбульской конвенции

25.11 Чем завершится новый раунд противостояния Украины и Венгрии

25.11 Суд по делу MH17 отказался рассматривать версии, не связанные с российским «Буком»

• дальше…

12:33 К 2030 году доход от технологий ИИ возрастет до $101,8 млрд

10:28 Арестованные самолеты и роскошные авто: Европол провел беспрецедентную операцию против наркоторговцев

09:56 Daimler запатентовал индексы для электрических Mercedes-AMG

27.11 В Genesis GV70 добавят сканер отпечатков пальцев и датчик, следящий за дыханием младенца

27.11 Samsung и Apple забрали себе более 90% всей прибыли на рынке смартфонов. Samsung нарастила показатель почти вдвое

27.11 Ferrari представила трековый суперкар 488 GT Modificata

27.11 Составлен рейтинг «дальнобойности» суперкаров

26.11 Представлены умные часы Redmi Watch с NFC, компактные и дешёвые

26.11 Представлены уже ставшие хитом Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 4G

26.11 Крах Huawei уже произошёл в Европе. Доля компании упала до 8,8%

26.11 Audi TT обзавелась мощной спецверсией

26.11 Ущерб от вирусов-шифровальщиков с конца 2019 года превысил $1 млрд

26.11 Microsoft планирует запустить потоковый сервис xCloud на смарт-телевизорах в 2021 году

26.11 С января в Европе новая электроника получит обязательную маркировку с рейтингом ремонтопригодности

25.11 Bugatti представила «авиационный» Chiron Sport

• дальше…

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно