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«Никаких мобильных телефонов». США категорически против голосовых звонков в самолетах
09:39 30.11.2020 |
Как сообщает Bloomberg, на прошлой неделе Федеральная комиссия по связи США (FCC) отклонила предложение, которое могло разрешить пользователям телефонов совершать голосовые вызовы в процессе полёта.
Пилоты и бортпроводники были категорически против этой идеи. Еще в 2013 году FCC рассмотрела план, который позволил бы совершать звонки в полете на высоте более 3 000 м, что разрешено в некоторых европейских странах. Однако многие пассажиры выступили с протестом, поскольку им не хотелось проводить долгие часы полёта рядом с людьми, громко разговаривающими по телефону. Некоторые члены Конгресса заявили, что если предложение будет принято, пассажиры, использующие свой телефон в самолётах, могут столкнуться с недовольством других пассажиров.
В 2017 году председатель FCC Аджит Пай намекнул, что агентство не допустит принятия этого предложения: «Отказ от этого предложения навсегда станет победой для американцев по всей стране, которые, как и я, ценят тишину на высоте». Также он добавил, что ограничения на использование мобильных телефонов на борту самолета были разработаны для того, чтобы устройства не создавали помех оборудованию, используемому пилотами для связи, управления полетом и навигации.
Тейлор Гарланд, представитель Ассоциации бортпроводников, также высказала свою позицию: «Мы категорически против голосовых звонков в самолетах». В другом заявлении она написала большими буквами: «Никаких мобильных телефонов».
Некоторые авиакомпании, такие как Jet Blue, предоставляют пассажирам бесплатный Wi-Fi, позволяющий им отправлять и получать текстовые сообщения.
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