Нацразведка США обеспокоилась доминированием Китая в сфере цифровых валют

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф предложил главе Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Джею Клейтону обсудить угрозу со стороны Китая, проявляющего все большую активность в пространстве криптовалют. Призыв содержится в письме, оказавшемся в распоряжении Washington Examiner.

В нем Рэтлкифф призвал своего коллегу подготовить правила, которые позволят повысить конкурентоспособность американских криптовалютных компаний и устранить барьеры для инноваций. Он указал на контроль Китаем более половины хешрейта биткоина, а также успехи в разработке национальной цифровой валюты (CBDC).

«Мы не можем позволить Пекину доминировать в технологиях и инновациях, которые определят, кто будет управлять миром на протяжении десятилетий - от искусственного интеллекта до цифровой валюты», - заявил собеседник из Нацразведки на условиях анонимности.

Напомним, в октябре прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай должен стать лидером в области блокчейна и его интеграции в смежные технологии.

Власти Китая рассчитывают, что запуск CBDC поможет укрепить позиции юаня на международной арене и сломить доминирование доллара.

Глава компании Sino Global Capital Мэтью Грэм выразил мнение, что платежная система на основе цифрового юаня заменит морально устаревшую систему SWIFT на базе американской валюты.

Аналитики Deutsche Bank также предположили, что использование CBDC во внешней торговле способно подорвать доминирование доллара.



