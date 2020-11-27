Финансовые новости
- |
- 27.11.20
- |
- 09:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Европарламент призвал ЕС ввести жесткие санкции против Турции
09:22 27.11.2020 |
Европарламент принял резолюцию с осуждением действий Турции на Кипре и призвал ЕС к жестким санкциям.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу Европарламента.
В резолюции, принятой 631 голосом "за", 3 голосами "против"и 59 воздержавшихся, депутаты Европарламента осуждают незаконную деятельность Турции в пригороде Вароша города Фамагуста и предупреждают, что его частичное" открытие " ослабляет перспективы всеобъемлющего решения кипрской проблемы, усугубляя раскол и закрепляя постоянный раздел острова.
"Устойчивое решение по воссоединению острова Кипр и его народа может быть найдено только путем диалога, дипломатии и переговоров", - подчеркивают депутаты Европарламента.
Они призывают Европейский Совет сохранить единую позицию относительно незаконных действий Турции и ввести в ответ жесткие санкции.
По мере того как Турция все больше дистанцируется от европейских ценностей и стандартов, отношения между ЕС и Турцией находятся на историческом минимуме, предупреждает парламент.
"Ее незаконные и односторонние военные действия в Восточном Средиземноморье посягают на суверенитет государств-членов ЕС Греции и Кипра" - говорится в сообщении.
Турецкая армия оградила Варошу сразу после вторжения на Кипр в 1974 году. Бежавшим из Вароши Грекам-киприотам не разрешили вернуться, и с запретом на публичный въезд Вароша фактически превратилась в город-призрак.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Судей посчитают по весне. Почему решение конституционного кризиса отложено в долгий ящик
|Один из пунктов Соглашения о сотрудничестве с МВФ - принятие изменений в Закон о банках. Дедлайн - конец ноября
|Алексей Гарань: С Маркаровой Зеленскому стоило подождать до инаугурации Байдена
|Откровения Хомчака: О чем говорил и что не сказал главнокомандующий ВСУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Европарламент призвал ЕС ввести жесткие санкции против Турции
|Европарламент осудил фактический запрет абортов в Польше
|Премьеры Польши и Венгрии пригрозили ЕС распадом из-за механизма верховенства права
|Большинство шведов сомневаются в национальной стратегии борьбы с коронавирусом
|Business Insider: Меркель не сможет убедить Байдена пощадить «Северный поток-2»
|Норвежская компания отказалась от сертификации «Северного потока-2» из-за санкций США
Это интересно
|Microsoft упростит удаление файлов в Windows 10, которые заблокированы «Проводником»
|SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, довела группировку до 953 аппаратов
|Android научится предупреждать тех, кто уткнулся в смартфон на ходу
|Водородный поезд Siemens и Deutsche Bahn: ставка на электролиз и зеленый H2
|Aliexpress и другие популярные китайские приложения запретили в Индии
|Xiaomi представила Poco M3 — смартфон с экраном Full HD+, тройной камерой, Snapdragon 662 и батареей на 6000 мА·ч
|Китайский зонд успешно отправился за пробами лунного грунта