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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Европарламент призвал ЕС ввести жесткие санкции против Турции

09:22 27.11.2020 |

Мир

 

Европарламент принял резолюцию с осуждением действий Турции на Кипре и призвал ЕС к жестким санкциям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу Европарламента.

В резолюции, принятой 631 голосом "за", 3 голосами "против"и 59 воздержавшихся, депутаты Европарламента осуждают незаконную деятельность Турции в пригороде Вароша города Фамагуста и предупреждают, что его частичное" открытие " ослабляет перспективы всеобъемлющего решения кипрской проблемы, усугубляя раскол и закрепляя постоянный раздел острова.

"Устойчивое решение по воссоединению острова Кипр и его народа может быть найдено только путем диалога, дипломатии и переговоров", - подчеркивают депутаты Европарламента.

Они призывают Европейский Совет сохранить единую позицию относительно незаконных действий Турции и ввести в ответ жесткие санкции.

По мере того как Турция все больше дистанцируется от европейских ценностей и стандартов, отношения между ЕС и Турцией находятся на историческом минимуме, предупреждает парламент.

"Ее незаконные и односторонние военные действия в Восточном Средиземноморье посягают на суверенитет государств-членов ЕС Греции и Кипра" - говорится в сообщении.

Турецкая армия оградила Варошу сразу после вторжения на Кипр в 1974 году. Бежавшим из Вароши Грекам-киприотам не разрешили вернуться, и с запретом на публичный въезд Вароша фактически превратилась в город-призрак.
 

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