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Европарламент осудил фактический запрет абортов в Польше
09:04 27.11.2020 |
Европарламент в своей резолюции заявил, что решение Конституционного суда Польши по поводу абортов ставит под угрозу жизнь женщин в этой стране.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу Европарламента.
За резолюцию проголосовали 455 евродепутатов, против были 145 и 71 воздержался.
Парламент заявляет, что постановление Конституционного суда Польши от 22 октября о признании абортов незаконными в случаях, связанных с тяжелыми и необратимыми дефектами плода, "ставит под угрозу здоровье и жизнь женщин", поскольку большинство легальных абортов в стране осуществляются на этих основаниях.
В резолюции отмечается, что решение было принято "судьями, которые избираются и полностью зависят от политиков из правящей коалиции во главе с партией "Право и справедливость".
Парламент подчеркивает, что в соответствии с прецедентным правом Европейского суда по правам человека ограничительные законы об абортах нарушают права человека.
"Депутаты Европарламента согласны с тем, что беспрепятственный и своевременный доступ к услугам в области репродуктивного здоровья и уважение к репродуктивной автономии женщин и процесса принятия решений имеют решающее значение для защиты прав человека и гендерного равенства", - говорится в сообщении.
По мнению парламента, это постановление суда является "еще одним примером политического захвата судебной власти и системного краха верховенства права" в Польше.
Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши объявил решение о том, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране.
После этого в Варшаве и всей стране начались акции протеста.
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