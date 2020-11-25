Финансовые новости
- |
- 25.11.20
- |
- 19:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Китай срывает газовый контракт с Газпромом
13:20 25.11.2020 |
Китай срывает договоренности с «Газпромом» по закупке газа через трубопровод «Сила Сибири», который обошелся в 15 млрд долларов и был запущен в декабре прошлого года.
За январь-октябрь по трубе в КНР было прокачано 3,06 млрд кубометров газа, подсчитал «Finanz.ru» на основе данных «Газпрома» и китайской таможенной статистики.
Объем поставок по-прежнему значительно отстает не только от оговоренного контрактом (5 млрд кубов за 2020 год), но даже от минимального возможного - закрепленного принципом «бери или плати» (4,25 млрд кубометров).
Несмотря на резкое снижение цены газа - с 188 до 144 долларов за тысячу кубометров, в третьем квартале Китай закупал в среднем 12 млн кубов в сутки, что на 1,7 млн меньше среднедневного объема по контракту (13,7 млн кубов).
В четвертом квартале поставки начали резко увеличиваться: 19 октября «Газпром» сообщил о суточной прокачке на 20% больше контрактного объема, а 20 ноября объявил о выходе на рекорд - отбор газа на 25% превысил обязательства по договору.
Тем не менее, этой скорости все равно не достаточно, чтобы компенсировать провал первой половины года.
Чтобы исполнить контракт Китай должен закупить за два месяца почти 2 млрд кубометров, качая примерно 32-33 млн кубометров в сутки.
Чтобы выйти на исполнение условия «бери или плати», Китаю нужно купить 1,19 млрд кубов, качая 19-20 млн кубометров в сутки - то есть в 1,5 раза больше, чем в октябре (14 млн кубометров, по подсчетам «Интерфакса»). Это означает, что минимальный уровень по контракту тоже вряд ли будет выполнен, отмечает ПСБ.
Китайские импортеры по-прежнему предпочитают СПГ, несмотря на то, что он дороже. Импорт сжиженного газа, по данным таможни КНР на сентябрь, подскочил на 25% год к году и составил 5,02 млн тонн при средней цене 214 долларов за тысячу кубометров.
Тем не менее, «Газпром» не оставляет попыток расширить присутствие на китайском газовом рынке, который, по прогнозу МЭА, к середине 21-го века станет крупнее европейского.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Суд по делу MH17 отказался рассматривать версии, не связанные с российским «Буком»
|Кто такая Айна Тымчук, которая станет руководителем Харьковской ОГА
|Синод Кипрской православной церкви признал автокефалию ПЦУ
|Соединенные штаты энергетики: как победа Байдена спровоцировала поражение Буславец
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Новогодний марафон: как выбрать крутые подарки для друзей и родственников?
В РУБРИКЕ
|Чем завершится новый раунд противостояния Украины и Венгрии
|Суд по делу MH17 отказался рассматривать версии, не связанные с российским «Буком»
|Шотландия первой в мире сделала средства гигиены для женщин бесплатными
|Китайские хакеры возобновили шпионаж за Ватиканом
|В ближайших планах Путина пока нет разговора с Зеленским – Песков
|Китай срывает газовый контракт с Газпромом
Это интересно
|Капитализация Tesla впервые перевалила за $500 млрд
|Mercedes-Benz возродит R-Class в виде 1000-сильного электрокроссовера
|Intel выпустит 5-нм процессоры уже к 2022 году. Производить их будет TSMC
|16-летняя «царствующая королева TikTok» вошла в историю
|В Sony не верят, что новое поколение консолей станет последним
|Jaguar Land Rover обвинила Volkswagen в краже технологий
|Мошенники обманули сотрудников GoDaddy для доступа к ряду криптовалютных бирж