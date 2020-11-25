Финансовые новости
- |
- 25.11.20
- |
- 12:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
40% болгар считают коронавирус биологическим оружием
09:48 25.11.2020 |
40% жителей Болгарии считают, что коронавирус является биологическим оружием, призванным регулировать численность населения планеты.
Таковы результаты опроса Trend, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал Nova TV.
33% опрошенных считают, что коронавирус не опаснее сезонного гриппа.
Чуть больше половины опрошенных придерживаются мнения, что коронавирус является искусственно созданной болезнью. При этом доля тех, кто считал коронавирус искусственной болезнью еще в июне составляла 43%.
17% респондентов считают, что коронавирус вообще не существует и это глобальное мошенничество.
Еще одну коспирологическую теорию - о чипизацию под видом вакцинации - разделяют 16% опрошенных.
53% болгар не согласны с тем, что коронавирус распространяется через технологию 5G. Однако с этим утверждением согласны 10% опрошенных.
Исследование было посвящено отношению болгар к теориям заговора вокруг COVID-19. Опрос проводился в период с 2 по 10 ноября 2020 года путем очных интервью среди 1001 человека в возрасте от 18 лет и старше
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Соединенные штаты энергетики: как победа Байдена спровоцировала поражение Буславец
ТОП-НОВОСТИ
|Горсовет против председателя: Мэры каких городов скоро могут остаться без власти
|Цыганские торги с МВФ не пройдут. Не выполняем обязательства, денег не дадут
|Всматриваясь в дыру... Где Зеленскому взять 20 млрд грн на обещания ФОПам и не только
|Впервые за десять лет казна Украины полностью пуста, миллиардные долги покрыть нечем, – экс-замминистра
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Новогодний марафон: как выбрать крутые подарки для друзей и родственников?
В РУБРИКЕ
|40% болгар считают коронавирус биологическим оружием
|Aliexpress и другие популярные китайские приложения запретили в Индии
|Джо Байден представил свою команду. Что беспокоит в ней часть демократов?
|Передача власти в США новому президенту. Как это происходит?
|Парламент Литвы утвердил Ингриду Шимоните на посту премьер-министра
|ЕС купит 160 млн доз американской вакцины Moderna
Это интересно
|16-летняя «царствующая королева TikTok» вошла в историю
|В Sony не верят, что новое поколение консолей станет последним
|Jaguar Land Rover обвинила Volkswagen в краже технологий
|Мошенники обманули сотрудников GoDaddy для доступа к ряду криптовалютных бирж
|Rocket Lab присоединилась к SpaceX в условном клубе компаний, которые создают ракеты-носителя с возвращаемыми бустерами
|Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам
|40 американских штатов будут судиться с Facebook - The Washington Post