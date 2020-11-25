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Джо Байден представил свою команду. Что беспокоит в ней часть демократов?
08:32 25.11.2020 |
Избранный президент США Джо Байден представил публике кандидатов на ключевые посты в своей администрации. Они вступят в должность в январе, после того, как Байден примет присягу.
Накануне Дональд Трамп распорядился начать передачу власти в стране администрации Байдена.
"Америка вернулась, готовая стать мировым лидером", - сказал Байден, представляя свою команду.
После того, как президент Трамп формально распорядился начать транзит власти, Байден получил доступ к миллионам бюджетных долларов, ежедневным президентским брифингам по вопросам безопасности и разведки, а также полномочия отдавать распоряжения ключевым чиновникам.
Шесть ключевых постов
Во вторник Байден представил шесть человек на ключевые посты:
* Энтони Блинкен. Глава Госдепартамента. Байден заявил, что опытный дипломат Блинкен "будет готов работать с первого дня" после назначения. И поможет США восстановить отношения с другими странами "с равной долей скромности и уверенности".
* Джон Керри. Спецпосланник президента по климату. Один из соавторов Парижского соглашения по климату, из которого США вышли при Трампе. Керри заявил, что мир должен "объединиться и положить конец климатическому кризису".
* Эврил Хейнс. Директор национальной разведки. "Я выбрал профессионала... Ярую сторонницу правды", - сказал о ней Байден.
* Алехандро Майоркас. Секретарь внутренней безопасности. Байден назвал пост Майоркаса "одним из самых сложных в правительстве" и выразил надежду, что он сыграет важную роль "в исправлении нашей дисфункциональной миграционной системы". Сам Майоркас заявил, что его департамент будет выполнять "благородную миссию - помогать избегать опасностей и поддерживать нашу репутацию гостеприимной страны".
* Джейк Салливан. Советник президента по национальной безопасности. Байден назвал Салливана одним из своих самых доверенных советников в период президентской кампании. Салливан в ответ сказал, что Байден его многому научил в работе правительства "и, что важнее, в человеческой природе".
* Линда Томас-Гринфилд. Посол США в ООН. "Опытный и отличившийся дипломат, который ко всем относится с уважением", - так охарактеризовал ее Байден.
Пока это не подтверждено, но СМИ сообщают о том, что на пост министра финансов будет номинирована Джанет Йеллен, при Обаме занимавшая пост председателя Федеральной резервной системы США.
Прогрессисты недовольны
Комментарий Тары МакКелви - корреспондента Би-би-си в Белом доме
Выбор Джо Байденом людей на ключевые должности в своей администрации понравился демократам-центристам: они с радостью обсуждают разнообразие и опыт назначенцев. Среди них и ветераны внешней политики, и успешные женщины, и темнокожие.
А прогрессисты чувствуют себя обманутыми. Они считают, что помогли Байдену одержать победу, а теперь их не допустили к власти.
Эти сторонники так называемой прогрессивной политики считают, что новое правительство будет состоять из "возвращенцев от Клинтона и Обамы", и говорят, что в Вашингтон возвращается "Blob" ("сгусток"). Этот термин Бен Роудс, работавший спичрайтером Обамы, придумал для обозначения косного вашингтонского истеблишмента.
Стивен Вертхайм из института Квинси, который специализируется на внешней политике, говорит, что новая команда демократов в Белом доме будет похожа на старую, уделявшую больше времени военным угрозам, а не таким вопросам, как, например, перемена климата.
"У прогрессистов есть поводы для озабоченности: произойдут ли существенные перемены, непонятно", - говорит он.
Что говорят республиканцы?
Номинанты Байдена сообща имеют огромный опыт дипломатической работы, но их критикуют те, кто считает, что работа на правительство США в течение десятилетий накладывает на чиновников неприятный отпечаток.
Однако республиканцы в Сенате пока не критиковали выбор Байдена.
Президент Трамп продолжает утверждать, что на выборах происходили масштабные фальсификации, и республиканцы стараются не бежать впереди паровоза, хотя попытки Трампа доказать свою правоту в судах были безуспешными.
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