Финансовые новости
- |
- 24.11.20
- |
- 23:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЕС купит 160 млн доз американской вакцины Moderna
21:00 24.11.2020 |
Европейская комиссия договорилась о покупке потенциальной вакцины от коронавируса с американской компанией Moderna.
Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе.
"Завтра мы утвердим новый контракт, чтобы обеспечить еще одну вакцину в нашем портфолио. Этот контракт позволит нам купить в 160 млн доз вакцин, производимой компанией Moderna. Согласно результатам исследований, эта вакцина может быть чрезвычайно эффективной против коронавируса", - сказала фон дер Ляйен.
"Как только вакцина докажет свою эффективность и безопасность, каждая страна ЕС получит ее на равных условиях", - добавила она.
Фон дер Ляйен напомнила, что это будет уже шестой контракт Еврокомиссии с производителями потенциальных вакцин от коронавируса и Брюссель работает над еще одним.
Условия контракта пока неизвестны, но ранее Moderna объявила, что будет продавать свою вакцину по цене от 25 до 37 долларов за дозу.
Moderna заявила, что ее экспериментальная вакцина на 94,5% эффективна в предотвращении COVID-19, основываясь на промежуточных данных последних клинических испытаний, и стала вторым разработчиком, который сообщил о результатах, намного превзошедших ожидания после Pfizer и ее партнера BioNTech.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Пиррова победа Садового. Почему львовяне выбрали двоевластие
|Борьба с коррупцией ради увеличения коррупции. Почему мы не можем выйти из замкнутого круга
|Начало конца. Как коллективный Медведчук будет скидывать Зеленского с трона
|Путин берет измором. Почему не надо ждать открытия новых КПВВ на Донбассе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Новогодний марафон: как выбрать крутые подарки для друзей и родственников?
В РУБРИКЕ
|Парламент Литвы утвердил Ингриду Шимоните на посту премьер-министра
|ЕС купит 160 млн доз американской вакцины Moderna
|Credit Suisse прогнозирует рост мировой экономики на 4,1% в 2021г., ожидает ослабления доллара
|Еще один крупный город в Китае проведет раздачу цифрового юаня
|Еврокомиссия начала закупку роботов для дезинфекции в больницах
|Россия и Турция спорят из-за турецких военных в Азербайджане - СМИ
Это интересно
|Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам
|40 американских штатов будут судиться с Facebook - The Washington Post
|Переход Китая на электромобили ускорит окончание нефтяной эры
|Amazon обновила смарт-очки Echo Frames со встроенным голосовым помощником Alexa
|Французы придумали, как сделать композиты ещё прочнее
|Harley-Davidson выпустит сразу четыре модели электрических велосипедов по цене от $3399
|Microsoft назвала телевизоры LG лучшими для HDR-игр на Xbox Series X