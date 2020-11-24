ЕС купит 160 млн доз американской вакцины Moderna

Европейская комиссия договорилась о покупке потенциальной вакцины от коронавируса с американской компанией Moderna.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе.

"Завтра мы утвердим новый контракт, чтобы обеспечить еще одну вакцину в нашем портфолио. Этот контракт позволит нам купить в 160 млн доз вакцин, производимой компанией Moderna. Согласно результатам исследований, эта вакцина может быть чрезвычайно эффективной против коронавируса", - сказала фон дер Ляйен.

"Как только вакцина докажет свою эффективность и безопасность, каждая страна ЕС получит ее на равных условиях", - добавила она.

Фон дер Ляйен напомнила, что это будет уже шестой контракт Еврокомиссии с производителями потенциальных вакцин от коронавируса и Брюссель работает над еще одним.

Условия контракта пока неизвестны, но ранее Moderna объявила, что будет продавать свою вакцину по цене от 25 до 37 долларов за дозу.

Moderna заявила, что ее экспериментальная вакцина на 94,5% эффективна в предотвращении COVID-19, основываясь на промежуточных данных последних клинических испытаний, и стала вторым разработчиком, который сообщил о результатах, намного превзошедших ожидания после Pfizer и ее партнера BioNTech.