Credit Suisse прогнозирует рост мировой экономики на 4,1% в 2021г., ожидает ослабления доллара

Пандемия COVID-19 продолжит влиять на экономику и финансовые рынки в ближайшие месяцы после беспрецедентного года, говорится в ежегодном обзоре Investment Outlook от Credit Suisse.

Согласно прогнозу инвестбанка, мировая экономика вырастет на 4,1% в 2021 году по мере восстановления спроса после спада в 2020 году.

"С учетом того, что процентные ставки останутся на нулевом уровне или ниже во всех основных развитых странах, акции продолжат обеспечивать привлекательную доходность", - говорится в обзоре.

"Мы считаем, что стимулирующие меры, введенные во время пандемии, вместе с восстановлением экономики будут поддерживать финансовые активы, в частности акции, в следующем году. Однако существуют риски, которые все еще нуждаются в тщательном мониторинге. Для сохранения благосостояния и выполнения долгосрочных обязательств инвесторы должны придерживаться стратегий, предусматривающих диверсификацию вложений, при значительной доле инвестиций в акции", - отмечает директор по инвестициям Credit Suisse Майкл Стробек.

Согласно прогнозу Credit Suisse, экономика США будет восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и увеличится на 4,2% в 2021 году. Инфляция, как ожидается, поднимется выше целевого показателя Федеральной резервной системы (ФРС), но останется умеренной.

"Мы ожидаем, что доллар возобновит нисходящий тренд, поскольку он потерял преимущество, заключавшееся в разнице процентной ставки в США и других странах", - говорится в обзоре.

"ВВП Евросоюза увеличится на 4,6% в 2021 году, однако глубокая рецессия в 2020 году отложит полное восстановление ВВП до уровня, предшествовавшего пандемии, до 2022 г.", - полагают в Credit Suisse.

"Успешное восстановление экономики после кризиса, вызванного COVID-19, будет зависеть от эффективной фискальной и политической интеграции, а создание Европейского фонда восстановления станет первым шагом к этому. Мы ожидаем, что евро будет укрепляться по мере снижения политических рисков", - говорится в обзоре.

Китай, который первым успешно снял карантинные меры и вернулся к нормальной экономической деятельности, будет не только одной из немногих стран, экономика которых реально вырастет в 2020 году, но, вероятно, и возглавит восстановление мировой экономики.

Эксперты Credit Suisse ожидают увеличения китайского ВВП на 7,1% в 2021 году, а также прогнозируют укрепление юаня к доллару США.

Экономика Японии, согласно их прогнозу, вырастет на 1,5% в следующем году, поскольку демографические факторы компенсируются стабильным повышением производительности труда благодаря непрерывным технологическим инновациям. Йена, будучи недооцененной валютой, скорее всего, будет укрепляться по отношению к доллару США.

РЫНКИ АКЦИЙ СТАНОВЯТСЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ

Акции по-прежнему предлагают привлекательные доходности, особенно по сравнению с низкодоходными облигациями, отмечают в Credit Suisse.

"Мы ожидаем, что акции развивающихся рынков наверстают упущенное и, кроме того, видим потенциал роста немецких бумаг. Акции компаний сферы здравоохранения, а также сырьевых компаний выглядят наиболее перспективно среди других, при этом по мере восстановления экономики появятся дополнительные возможности для вложения средств в циклические акции", - говорится в обзоре.

"Доходности основных государственных облигаций будут в лучшем случае скудными, в то время как валютные облигации emerging markets останутся привлекательными", - ожидают в Credit Suisse.

Прогноз инвестбанка для сырьевых товаров является благоприятным. "Сырьевые товары были нестабильны так же, как и сам 2020 год. Золото достигло новых исторических максимумов, в то время как циклически развивающиеся рынки попали в глубокий кризис, от которого они все еще восстанавливаются. Мы считаем благоприятным прогноз для сырьевых товаров на 2021 год, когда мировая экономика вернется к положительному годовому росту", - говорится в обзоре.

Среди альтернативных инвестиций наиболее перспективным является рынок недвижимости, который должен выиграть от восстановления экономики и низких процентных ставок.

"Мы отдаем предпочтение секторам со структурным ростом, таким как промышленная и складская недвижимость", - отмечают эксперты Credit Suisse.