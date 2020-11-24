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Еврокомиссия начала закупку роботов для дезинфекции в больницах
12:50 24.11.2020 |
Европейская комиссия начала закупку 200 роботов для дезинфекции, которые вскоре будут доставлены в больницы разных стран-членов Евросоюза.
Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".
Отмечается, что больницы большинстве государств-членов заявили о необходимости и выразили заинтересованность в получении этих роботов, которые могут дезинфицировать стандартные палаты пациентов с помощью ультрафиолетового света всего за 15 минут.
Процесс дезинфекции контролировать оператор, будет находиться за пределами помещения, чтобы избежать воздействия ультрафиолета.
Ожидается, что работы будут доставлены в ближайшие недели. В какие именно страны или медицинские учреждения, не сообщается.
"Мы делаем все возможное, чтобы поддержать больницы и пациентов в эти трудные времена. На средства ЕС мы закупаем 200 роботов для дезинфекции, которые будут доставлены в больницы по всей Европе, чтобы помогать очистить палаты пациентов", - прокомментировала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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