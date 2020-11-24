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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Еврокомиссия начала закупку роботов для дезинфекции в больницах

12:50 24.11.2020 |

Мир

Европейская комиссия начала закупку 200 роботов для дезинфекции, которые вскоре будут доставлены в больницы разных стран-членов Евросоюза.

Еврокомиссия начала закупку роботов для дезинфекции в больницах

 

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что больницы большинстве государств-членов заявили о необходимости и выразили заинтересованность в получении этих роботов, которые могут дезинфицировать стандартные палаты пациентов с помощью ультрафиолетового света всего за 15 минут.

Еврокомиссия начала закупку роботов для дезинфекции в больницах

 

Процесс дезинфекции контролировать оператор, будет находиться за пределами помещения, чтобы избежать воздействия ультрафиолета.

Еврокомиссия начала закупку роботов для дезинфекции в больницах

 

Ожидается, что работы будут доставлены в ближайшие недели. В какие именно страны или медицинские учреждения, не сообщается.

"Мы делаем все возможное, чтобы поддержать больницы и пациентов в эти трудные времена. На средства ЕС мы закупаем 200 роботов для дезинфекции, которые будут доставлены в больницы по всей Европе, чтобы помогать очистить палаты пациентов", - прокомментировала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
 

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