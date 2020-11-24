Россия и Турция спорят из-за турецких военных в Азербайджане - СМИ

Турция и Россия разошлись в позициях относительно желания Анкары создать независимый военный наблюдательный пункт на территории Азербайджана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник из турецкой стороны.

Турция и Россия в ноябре договорились создать в регионе общий центр для наблюдения за прекращением огня, которое было согласовано 10 ноября и закончило недели боевых действий между азербайджанскими войсками и этническими армянскими силами в Нагорном Карабахе.

Соглашение о прекращении огня, которое предусматривает для Азербайджана территориальные выгоды, предусматривает размещение около 2000 российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Российские и турецкие официальные лица еще должны согласовать параметры механизма мониторинга, но Турция, верный союзник Азербайджана, также хочет иметь собственный независимый наблюдательный пункт, чтобы усилить свое влияние в регионе.

"Наибольшие разногласия сейчас - из-за наблюдательного пункта, который Турция установит на землях Азербайджана", - сказал турецкий источник на условиях анонимности.

"Россия считает, что Турции нет необходимости создавать в регионе наблюдательный пункт, независимый от объединенного центра. Однако для Турции он необходим", - добавил собеседник.

Источник сообщил, что переговоры в Москве будут продолжены и Турция рассчитывает в конечном итоге найти компромисс с Россией.

Турция поддерживает Азербайджан, с которым у нее тесные этнические и культурные связи, с момента начала нагорно-карабахского конфликта почти 30 лет назад, и требует вывода армянских войск со всей территории Азербайджана.