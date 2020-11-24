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Пентагон объединил европейское и африканское командование армии США
08:39 24.11.2020 |
Американские вооруженные силы объявили о консолидации армии США в Европе и армии США в Африке в единое командование.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз командования.
В вооруженных силах объяснили, что новая организация, известная как армия США в Европе и Африке, повысит способность армии решать африканские и европейские стратегические и оперативные задачи. Консолидация позволит также повысить маневренность и способность перебрасывать силы и средства из одного театра военных действий на другой для поддержки как африканского, так и европейского командования США.
Недавно повышенный в должности генерал Кристофер Каволи будет командовать объединенной организацией.
"Это не просто консолидация штаб-квартиры, это консолидация возможностей по всему театру", - сказал Каволи. "Европейский и африканский театры неразрывно связаны. Их тесная география и экономические связи означают, что вопросы региональной безопасности охватывают оба континента", - добавил он.
Структура армии США в Европе и Африке за последний год сильно изменилась. В феврале департамент Сухопутных войск объявил о возобновлении деятельности V корпуса с передовым штабом в Европе.
Как только V корпус будет полностью готов к выполнению миссии, он сосредоточится на Европе и возьмет на себя оперативные и тактические функции армии США в Европе и Африке.
Ожидается, что консолидация будет завершена к концу 2022 финансового года.
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