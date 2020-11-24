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В НАТО ожидают от Байдена такого же давления, как от Трампа
08:36 24.11.2020 |
По оценкам НАТО, будущий президент США Джозеф Байден, как и его предшественник Дональд Трамп, скорее всего, будет ожидать от европейцев увеличения расходов на оборону. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил изданиям Funke Mediengruppe во вторник, 24 ноября.
По выражению Столтенберга, у Трампа, был "собственный стиль" в общении с европейскими партнерами и свои ожидания он высказывал "достаточно ясно". "Но я уверен, что избранный президент Байден будет высказывать такие же ожидания", - добавил генсек.
Вместе с тем Столтенберг оценивает Байдена как "сильного сторонника альянса", который очень хорошо знает НАТО.
Генсек НАТО также призвал страны альянса не отказываться от цели - расходовать на оборону в размере 2% от ВВП - из-за пандемии коронавируса. "Самая сложная задача сейчас - не допустить, чтобы кризис, вызванный пандемией, стал бы кризисом не только в сфере здравоохранения, но и в сфере безопасности. Поэтому мы должны больше инвестировать (в оборону. - Ред.)", - подчеркнул он. По его словам, угрозы и вызовы безопасности никуда не исчезли во время пандемии: Россия продолжает наращивать вооружения, "Исламское государство" пытается восстановиться в Сирии и Ираке. Кроме того, как отметил генсек НАТО, глобальное соотношение сил изменяется в связи с укреплением мощи Китая.
Столтенберг призвал европейцев не ослаблять связи с Америкой
"Это факт, что ЕС не сможет защитить Европу", - продолжил Столтенберг. Поэтому гарантии безопасности США, ядерное сдерживание и присутствие американских военных в Европе, по его словам, "абсолютно необходимы" для ее защиты. Как напоминает dpa, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон инициировал дебаты о необходимости "стратегической автономии" ЕС. "Любая попытка ослабить связи между Северной Америкой и Европой не только ослабит НАТО, но и разделит Европу", - подчеркнул Столтенберг.
В понедельник, 23 ноября, впервые после президентских выборов в США состоялся разговор Джо Байдена и Йенса Столтенберга. Глава альянса поздравил избранного президента с победой, отметив, что будет рад тесному сотрудничеству и дальнейшему укреплению связей между Северной Америкой и Европой. Байден в свою очередь заверил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут нести обязательства перед НАТО, в том числе это касается и предусмотренного пятой статьей Устава НАТО принципа коллективной обороны.
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