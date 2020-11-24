Трамп согласился начать процесс передачи власти Байдену, но не намерен признавать поражение

Президент США Дональд Трамп, по-прежнему отказывающийся публично признать свое поражение на прошедших выборах, все же распорядился начать формальную процедуру передачи власти в стране новой администрации.

Короткое письмо, подписанное главой федерального Агентства общих служб (GSA), в Вашингтоне расценили как первое свидетельство того, что спустя почти три недели после выборов администрация США все же готова признать победу Джо Байдена.

"Учитывая последние события, включая решения судов и официальное утверждение (штатами - Би-би-си) результатов выборов, я приняла решение о том, что вы можете получить доступ к предоставляемым после выборов ресурсам и услугам", - говорится в адресованном лично Джо Байдену письме руководителя GSA Эмили Мерфи.

Копию письма первой опубликовала телекомпания Си-эн-эн.

Что решила Эмили Мерфи?

В американской юридической практике подобное письмо называется "окончательно определяющим" итоги какого-либо события (ascertainment letter).

В последние недели Эмили Мерфи неизменно отказывалась комментировать результаты прошедших выборов. На прошлой неделе, после того, как избирательный штаб Байдена пригрозил обратиться в суд, обвинив ее в попытке саботирования переходного процесса, руководство Агентства общих служб распространило официальное заявление, сообщив, что глава GSA все еще не готова признать Байдена победителем президентской гонки.

"Она примет решение после того, как преимущество успешного претендента станет бесспорным в соответствии с процессом, изложенным в Конституции", - говорится в заявлении агентства.

После этого демократы в Конгрессе пригрозили вызвать Мерфи на специальные слушания в Палате представителей, а несколько сенаторов-республиканцев обратились к администрации, заявив, что затягивание процесса передачи власти угрожает национальной безопасности США.

В своем письме на имя избранного президента глава Агентства поспешила заявить, что представители Белого дома не оказывали на нее давления, и решение о начале формальной процедуры передачи власти она приняла самостоятельно.

"Пожалуйста, поймите, что я решила принять это решение независимо, основываясь на законе и доступных мне фактах, - говорится в письме главы GSA. - Я никогда, прямо или косвенно, не подвергалась давлению со стороны каких-либо представителей исполнительной власти, включая сотрудников Белого дома или GSA...Для ясности я должна сказать, что я не получала никаких указаний замедлить процесс принятия этого решения".

Во внутреннем письме, разосланном сотрудникам Агентства вечером в понедельник, Мерфи также подчеркнула, что не подвергалась никакому давлению.

"Это было мое личное решение", - написала она.

Что изменит письмо главы GSA?

В правительстве США Администрация общих служб отвечает, в том числе, и за организацию переходного периода после выборов. Согласно закону, глава ведомства Эмили Мерфи, назначенная на этот пост Дональдом Трампом в 2017 году, должна подписать документы, разрешающие начать заключительный этап передачи власти новой администрации. В США именно этот шаг расценивается как формальное признание федеральным правительством результатов прошедших выборов.

Команда переходного периода Джо Байдена была сформирована еще в середине лета, но без подписи главы GSA члены этой команды не могут получить доступа к офисам в федеральных зданиях в Вашингтоне, необходимую для работы оргтехнику и финансирование в размере $7,3 млн.

Одновременно команда избранного президента должна получить пропуска, дающие право прохода во все без исключения федеральные ведомства. Обычно до инаугурации члены переходной группы проводят встречи с руководителями всех правительственных агентств и министерств, формируя график будущей работы и определяя приоритеты. Кроме этого, решение главы Агентства позволяет команде Джо Байдена получить доступ к секретной информации, а спецслужбы США могут начать проверку кандидатов, предложенных на должности в новой администрации.

Как отреагировал Трамп?

Менее чем через час после того, как американские СМИ опубликовали письмо главы GSA, Дональд Трамп опроверг слова руководительницы собственного федерального агентства, заявив в своем "Твиттере", что это именно он отдал распоряжение о начале процесса передачи власти. Президент особо подчеркнул, что в последние недели Мерфи "подвергалась нападкам и оскорблениям" из-за занятой ей позиции, и он не хочет, чтобы угрозы в ее адрес, в адрес ее семьи и сотрудников GSA продолжались и дальше.

"В лучших интересах нашей страны я рекомендую Эмили и ее команде делать то, что необходимо, в соответствии с установленными протоколами. Я также рекомендовал моей команде сделать то же самое", - написал Трамп, добавив, что он по-прежнему не намерен отказываться от попыток оспорить результаты выборов в судах.

"Мы продолжим настоящую борьбу, и я верю, что мы выиграем!" - заявил он.

Как утверждает вашингтонское издание Politico, о начале формального процесса передачи власти высокопоставленные сотрудники Белого дома узнали из "твита" президента.

При этом чиновники администрации, с которыми удалось поговорить Русской службе Би-би-си, признают, что этот шаг стал неизбежным после того, как в понедельник власти штата Мичиган официально сертифицировали результаты выборов. Согласно протоколам, утвержденным членами межпартийной комиссии, в которую входили и демократы, и республиканцы, победу в этом штате одержал Джо Байден, набрав более чем на 150 000 голосов больше, чем его оппонент.

"После решения комиссии в Мичигане у президента не осталось ни малейшей надежды на изменение исхода выборов", - пояснил собеседник Русской службы Би-би-си, близкий к администрации США.

Последние попытки избирательного штаба Трампа опротестовать итоги выборов действительно закончились провалом. Ручной пересчет голосов в Джорджии подтвердил победу Байдена. В соседнем штате Висконсин команда действующего президента оплатила пересчет в нескольких отдельных округах, но и там преимущество демократического кандидата оказалось слишком велико.

Из 36 судебных исков, поданных юристами штаба или республиканскими комитетами в разных штатах, по меньшей мере 25 были уже отвергнуты судами, как несостоятельные. Некоторые из этих решений адвокаты президентской команды все еще пытаются оспорить в апелляционных судах, но, судя по сообщениям американских СМИ, в успех уже не верит и сам Дональд Трамп.

Минувшие выходные действующий глава Белого дома провел, критикуя усилия собственных юристов. Как пояснил один из участников совещаний у президента, большинство советников Трампа рекомендовали президенту признать поражение.

"Все, кроме (личного адвоката Трампа - Би-би-си) Руди Джулиани настаивают на том, чтобы начать процесс передачи власти", - пояснил он.