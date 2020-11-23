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Билл Гейтс: Новая пандемия будет менее разорительной и разрушительной
12:18 23.11.2020 |
Американский миллиардер Билл Гейтс полагает, что новая пандемия может ожидать человечество в обозримом будущем: в лучшем случае через 20 лет, в худшем - в ближайшие три года.
Он сказал об этом в своем новом подкасте Bill Gates and Rashida Jones Ask Big Questions, который Гейтс подготовил и провел совместно с актрисой Рашидой Джонс.
"Основная причина, почему она [новая пандемия] будет менее разорительной и разрушительной, так это потому, что мы уже получим опыт. Мы уже на тот момент проведем "игры в пандемию" наподобие военных учений и практически каждая страна будет реагировать так, как это делали Южная Корея или Австралия - когда население быстро тестируется, люди изолируются. Да и наши приборы для тестирования станут лучше. Во второй раз мы уже не будем столь глупы", - сказал он.
Гостем подкаста стал также главный инфекционист США Энтони Фаучи.
На вопрос Билла Гейтса, насколько безопасно, даже при условии вакцинации, проводить массовые мероприятия и возвращаться к нормальной жизни, Фаучи ответил, что человечество будет возвращаться к нормальной жизни постепенно - в сочетании с вакцинацией и умеренными ограничительными мерами.
"Если бы была вакцина с 99%-м показателем эффективности, и 99% населения ее получили - то тогда все было бы в порядке. Но такого не произойдет.... Если мы возьмем, к примеру, вакцину с 75% эффективности и привьем ее 69% населения, то все равно остается еще уйма людей, которые могут разносить вирус", - пояснил Фаучи.
Он также сказал, что сама по себе нынешняя пандемия не закончится: "Нам надо осознать этот факт".
Признав, что у людей накопилась усталость от соблюдения карантинных мер, Фаучи призвал всех не сдаваться и продолжать соблюдать меры предосторожности, то есть носить маски, часто мыть руки и избегать мест скопления людей.
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