Moderna назвала цену на свою вакцину

Американский производитель вероятной вакцины от коронавируса компания Moderna будет взимать с правительств от 25 до 37 долларов за дозу, в зависимости от заказанного количество.

Об этом заявил генеральный директор Стефан Бансел, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Наша вакцина, таким образом, стоит примерно столько же, сколько прививка от гриппа - от 10 до 50 долларов", - сказал он.

В понедельник официальный представитель ЕС, участвовавший в переговорах, заявил, что Европейская комиссия хочет заключить сделку с Moderna на поставку миллионов доз вакцины-кандидата по цене ниже 25 долларов за дозу.

"Пока ничего не подписано, но мы близки к соглашению с Еврокомиссией. Мы хотим поставлять в Европу и ведем конструктивные переговоры ", - сказал Бансел, добавив, что подготовка контракта - это всего лишь "вопрос дней".

Moderna заявила, что ее экспериментальная вакцина на 94,5% эффективна в предотвращении COVID-19, основываясь на промежуточных данных последних клинических испытаний, и стала вторым разработчиком, который сообщил о результатах, намного превзошедших ожидания после Pfizer и ее партнера BioNTech.