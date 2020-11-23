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Moderna назвала цену на свою вакцину
09:32 23.11.2020 |
Американский производитель вероятной вакцины от коронавируса компания Moderna будет взимать с правительств от 25 до 37 долларов за дозу, в зависимости от заказанного количество.
Об этом заявил генеральный директор Стефан Бансел, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Наша вакцина, таким образом, стоит примерно столько же, сколько прививка от гриппа - от 10 до 50 долларов", - сказал он.
В понедельник официальный представитель ЕС, участвовавший в переговорах, заявил, что Европейская комиссия хочет заключить сделку с Moderna на поставку миллионов доз вакцины-кандидата по цене ниже 25 долларов за дозу.
"Пока ничего не подписано, но мы близки к соглашению с Еврокомиссией. Мы хотим поставлять в Европу и ведем конструктивные переговоры ", - сказал Бансел, добавив, что подготовка контракта - это всего лишь "вопрос дней".
Moderna заявила, что ее экспериментальная вакцина на 94,5% эффективна в предотвращении COVID-19, основываясь на промежуточных данных последних клинических испытаний, и стала вторым разработчиком, который сообщил о результатах, намного превзошедших ожидания после Pfizer и ее партнера BioNTech.
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