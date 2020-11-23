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Турция уже в ближайшее время отправит военных в Азербайджан
09:29 23.11.2020 |
Военнослужащие ВС Турции в ближайшее время отправятся в Азербайджан.
Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.
Глава Минобороны рассказал также об успехе армии Азербайджана в освобождении своих земель и соглашении по совместной турецко-российской наблюдательной миссии в Карабахе.
"Мы провели с Россией переговоры. Мы делаем все необходимое для защиты прав и интересов наших азербайджанских братьев", - отметил Акар.
Турецкий министр отметил, что завершены все подготовительные работы по отправке военнослужащих ВС Турции в Азербайджан.
"Документ по отправке военных в Азербайджан подтвержден. Наша подготовка завершена. Согласно документу, в ближайшее время военнослужащие отправятся в Азербайджан. В частности соответствующую подготовку завершили сухопутные войска. А также завершили подготовку ВВС, которые займутся перевозкой военных", - сообщил Акар.
На этой неделе парламент Турции поддержал предложение президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, чтобы отправить турецких военных в Азербайджан.
Напомним, в ночь на 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
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