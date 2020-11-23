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Трамп отправился играть в гольф во время саммита G20
09:20 23.11.2020 |
Президент США Дональд Трамп в субботу, 21 ноября, отправился в один из своих гольф-клубов во время онлайн-конференции под названием "Готовность к пандемиям", проводимой в рамках саммита G20. Об этом сообщает ряд СМИ, в том числе газета The Guardian и телеканал CNN.
Как пишет The Guardian, Трамп продемонстрировал отсутствие интереса к конференции G20 по коронавирусу, начав публиковать твиты на тему выборов именно в то время, когда она должна была стартовать (8 утра по вашингтонскому времени). В 10 утра глава американского государства покинул Белый дом и отправился в гольф-клуб, указывает CNN.
Конференция "Готовность к пандемиям" на саммите G20
Главной темой конференции "Готовность к пандемиям", по данным организаторов, была подготовка координированной реакции мирового сообщества на пандемию коронавируса, а также общее улучшение готовности противостоять пандемиям. В мероприятии приняли участие канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и другие лидеры.
По данным Университета Джонса Хопкинса, США являются страной, наиболее сильно пострадавшей от коронавируса SARS-CoV-2. Общее число заражений, выявленных там с начала пандемии, превысило 12 млн. Только за последние 24 часа было зарегистрировано 198 500 новых случаев инфицирования. Жертвами легочного заболевания COVID-19 в США стали почти 256 тысяч пациентов.
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