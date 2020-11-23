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США вышли из Договора об открытом небе из-за России
09:13 23.11.2020 |
Совет национальной безопасности США подтвердил выход страны из Договора об открытом небе.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении совета в Twitter.
"Сегодня исполняется шесть месяцев с того момента, как США уведомили о выходе из Договора об открытом небе. Теперь мы более не являемся участником соглашения, которое на протяжении лет грубо нарушала Россия", - говорится в сообщении.
По словам главы Совета национальной безопасности США Роберта О'Брайена, "президент США всегда ставил Америку на первое место, объявляя о выходе из устаревших договоров и соглашений, которые служили интересам противников ценой нашей национальной безопасности".
21 мая президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из Договора об открытом небе, но оставлял возможность вернуться к его выполнению, если и Россия будет полностью его выполнять.
Договор 1992 года позволяет 34 государствам-членам осуществлять невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга. Решение Трампа может повлиять на способность американских военных вести воздушное наблюдение за Россией и другими странами-членами.
Как известно, в августе 2019 года США официально вышли из Договора о ядерных силах средней дальности с Россией, положив конец эпохальному пакту о контроле над вооружениями, что ограничивал разработку ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров.
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