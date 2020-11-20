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Саудовская Аравия вытесняет Россию с китайского рынка нефти
13:43 20.11.2020 |
Саудовская Аравия и Россия вступили напряженную борьбу за то, чтобы стать ведущими поставщиками нефти в Китай в 2020 году. При этом обе страны увеличивают экспорт в Китай хотя пандемия коронавируса ударила по мировому спросу на нефть в этом году.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Саудовская Аравия, которая была основным поставщиком Китая в прошлом году, экспортировала от 1,6 млн до 1,7 млн баррелей в сутки нефти с января по ноябрь 2020 года. Она догоняет Россию, которая в 2020 году экспортировала в Китай около 1,7 миллиона баррелей нефти в сутки, а Ирак занимает третье место с примерно 1,2 млн баррелей в сутки.
В этом году нефтяная отрасль сильно пострадала, поскольку пандемия коронавируса нанесла ущерб деловой активности и фактически остановила индустрию туризма. Китай, крупнейший импортер сырой нефти в мире, является одной из немногих стран, которые увеличили закупки в 2020 году, поскольку покупатели максимально использовали низкие цены в начале этого года, а спрос на топливо восстановился во втором квартале вместе с экономикой в целом.
Ожидается, что объем саудовской нефти, поступающей в Китай в ноябре составит от 2,13 до 2,24 млн баррелей в сутки. Это почти вдвое больше, чем в октябре.
Рост произошел в связи с тем, что государственный нефтяной гигант Saudi Aramco резко снизил цены на нефть для азиатских потребителей в октябре. Доставка нефти занимает около месяца.
Для сравнения, в этом месяце ожидается поступление в Китай 1,49 млн баррелей российской нефти в сутки по сравнению с 1,55 млн баррелей в сутки в октябре.
Напомним, в после начала ценовой войны в марте 2020 года Саудовская Аравия продавала свою нефть в Европу с дисконтом до 10 долларов от биржевых котировок.
Стоимость российской нефти Urals для поставок в Европу к началу апреля упала до 10 долларов за баррель.
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