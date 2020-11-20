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Макрон дал мусульманским лидерам Франции 15 дней на принятие «республиканских ценностей»
12:28 20.11.2020 |
Президент Франции Эммануэль Макрон попросил мусульманских лидеров принять «хартию республиканских ценностей» как часть широкого подавления радикального ислама.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.
Макрон в среду выдвинул 15-дневный ультиматум о принятии хартии Французскому совету мусульманской веры (CFCM).
В нем будет заявлено, что ислам является религией, а не политическим движением, а также будет запрещено "иностранное вмешательство" в деятельность мусульманских групп.
Макрон пошел на такой шаг после трех исламистских атак во Франции чуть больше чем за месяц. Президент решительно защищает французский секуляризм после нападений, в том числе после обезглавливания учителя, показывавшего карикатуры на пророка Мухаммеда во время обсуждения в классе.
Поздно вечером в среду президент и министр внутренних дел Жеральд Дарманен встретились с восемью лидерами CFCM в Елисейском дворце.
"Два принципа будут записаны черным по белому в хартии: отказ от политического ислама и любого иностранного вмешательства", - сказал один из источников после встречи.
Представители CFCM также согласились создать Национальный совет имамов. Сообщается, что этот орган будет выдавать имамам официальную аккредитацию, которая может быть отозвана в случае нарушения этического кодекса.
Макрон также объявил о новых мерах по борьбе с тем, что он назвал "исламистским сепаратизмом" во Франции.
Эти меры включают широкомасштабный законопроект, направленный на предотвращение радикализации. Он включает такие меры, как ограничение на домашнее обучение и более суровые наказания для тех, кто запугивает чиновников по религиозным мотивам.
Согласно закону, каждому ребенку будет присвоен идентификационный номер, который будет использоваться для обеспечения посещения школы. Родителям, которые нарушили закон, грозит до шести месяцев тюремного заключения и крупные штрафы.
Законопроект также объявляет преступлением разглашение личной информации человека таким образом, чтобы ее могли обнаружить люди, которые хотят причинить ей вред. Законопроект будет обсуждаться в кабинете министров 9 декабря.
Во Франции государственный секуляризм занимает центральное место в национальной идентичности страны. Свобода выражения мнения в школах и других общественных местах является его частью, и ограничения ее для защиты чувств определенной религии рассматривается как подрыв национального единства.
Во Франции - крупнейшее мусульманское население среди стран Западной Европы.
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