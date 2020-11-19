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Fannie Mae и Freddie Mac должны иметь капитал в $280 млрд на покрытие возможных убытков - регулятор
23:01 19.11.2020 |
Американские ипотечные гиганты Fannie Mae и Freddie Mac должны будут иметь капитал в размере около $283 млрд для покрытия возможных убытков.
Такое решение было принято Федеральным агентством жилищного финансирования США (FHFA), который курирует оба ипотечных агентства. Оно является ключевым шагом в усилиях по их возвращению в частную собственность, пишет The Wall Street Journal.
Власти США взяли под контроль оба агентства в период финансового кризиса 2008 года, рассчитывая таким образом стабилизировать ипотечный рынок в условиях растущего числа дефолтов по кредитам. FHFA стремится приватизировать компании после того, как правительство потратило на их спасение $190 млрд.
Fannie Mae и Freddie Mac покупают примерно половину ипотечных кредитов, выдаваемых банками страны, и выпускают ценные бумаги, обеспеченные портфелями этих кредитов.
Принятое решение является "еще одной вехой, необходимой для ответственного прекращения" участия государства в Fannie и Freddie, сказал директор FHFA Марк Калабрия.
Однако оно создает большие препятствия для ипотечных агентств. Исходя из их совокупного размера в начале этого года, Fannie и Freddie должны будут иметь капитал примерно в $283 млрд. В настоящее время у них есть около $35 млрд, и им нужно будет компенсировать разницу за счет нераспределенной прибыли и возможных продаж акций.
Другой возможный вариант - согласование с министерством финансов продления действия поправок в условия финансовой помощи компаниям, которые позволяют Fannie и Freddie не отдавать государству свою прибыль. Данная льгота, позволившая агентствам нарастить капитал, истекает в начале 2021 года.
Первоначальные соглашения с властями предполагали, что агентства будут выплачивать по 10% ежеквартальной прибыли в качестве дивидендов Минфину, однако в 2012 году правительство изменило условия, потребовав от Fannie и Freddie перечисления практически всей прибыли в бюджет. В 2017 году Минфин и FHFA вновь изменили условия соглашений, разрешив агентствам создать резервы капитала в размере $3 млрд. В сентябре 2019 года было объявлено, что Fannie и Freddie получают возможность увеличить капитал за счет удержания собственных прибылей.
Fannie Mae в третьем квартале увеличило чистую прибыль почти на 7%, до $4,23 млрд, на фоне резко возросшего спроса на рефинансирование ипотеки из-за рекордно низких процентных ставок. Freddie Mac улучшило данный показатель на 38% - до $2,46 млрд.
FHFA стремится дать прочную финансовую основу Fannie и Freddie, которые гарантируют около половины ипотечного рынка страны объемом $11 трлн, прежде чем возвращать их в частную собственность. Однако не ясно, достаточно времени для реализации этих планов до инаугурации 20 января избранного президента Джо Байдена, который, как считается, вряд ли продолжит эти усилия, отмечает WSJ.
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