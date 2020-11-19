Десять пунктов Бориса Джонсона: «зелёная промышленная революция» в Великобритании

Британский премьер Борис Джонсон представил свой план «зеленого восстановления» из 10 пунктов, пообещав многомиллиардный пакет инвестиций в зеленую экономику, предназначенный для создания примерно 250000 новых рабочих мест в секторах улавливания углерода, электромобилей, атомной энергетики, водорода и возобновляемых источников энергии.

Новый план «зеленой промышленной революции» подкреплен государственными инвестициями в размере 12 миллиардов фунтов стерлингов, часть из которых была объявлена раньше, и которые призваны мобилизовать в три раза больше инвестиций частного сектора в поддержку цели Великобритании достичь до 2050 года нулевого баланса выбросов.

Этот план из 10 пунктов призван превратить Великобританию в центр номер один в мире зеленых технологий и финансов, создав основу для десятилетий экономического роста, говорит премьер-министр.

«Представьте Великобританию после Зелёной промышленной революции, которая помогла повысить уровень страны. Вы готовите завтрак, используя водородную энергию, прежде чем сесть в свой электромобиль, зарядив его за ночь от аккумуляторов, произведенных в Мидлендсе. Вокруг воздух чище; грузовики, поезда, корабли и самолеты работают на водороде или синтетическом топливе», - возвышенно написал Джонсон в Financial Times.

В первом пункте премьер повторяет обещание превратить Великобританию в "Саудовскую Аравию ветроэнергетики".

«Во-вторых, мы превратим воду в энергию, вложив в водород до 500 миллионов фунтов стерлингов», - пишет Джонсон [это выглядит очень скромно по сравнению как с французской водородной стратегией, на реализацию которой власти выделяют 7 млрд евро до 2030 года, так и с немецкой, которая предполагает еще более масштабное государственное финансирование].

В третьем пункте британский премьер подтверждает намерение развивать атомную энергетику - «от крупномасштабных до малых и усовершенствованных модульных реакторов».

В пунктах с четвёртого по шестой говорится о транспорте.

Электрический транспорт получит 2,8 миллиарда фунтов стерлингов госинвестиций. Британцы планируют построить гигафабрики аккумуляторов на территории страны. Джонсон подтверждает, что правительство планирует запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей с 2030 года. Более того, с 2035 года запретят продавать даже подключаемые гибриды (PHEV).

Обещается более «чистый общественный транспорт, включая тысячи зеленых автобусов и сотни миль новых велосипедных полос». Озвучивается стремление создавать / эксплуатировать самолёты и водные транспортные средства с нулевым уровнем выбросов.

Пункт седьмой про энергоэффективность зданий. Правительство «инвестирует 1 млрд фунтов стерлингов, чтобы сделать дома, школы и больницы более экологичными, а счета за электроэнергию снизить».

Пункт восемь - создание «ведущей в мире отрасли по улавливанию и хранению углерода, подкрепленную государственными инвестициями в размере 1 млрд фунтов стерлингов для кластеров на Севере, Уэльсе и Шотландии».

Девять - естественные поглотители СО2. К 2025 году планируется высаживать 30000 гектаров деревьев в год.

Десять - создание фонда энергетических инноваций в размере 1 млрд фунтов стерлингов, который поможет коммерциализировать новые низкоуглеродные технологии. Лондонский Сити призван стать глобальным центром зеленого финансирования.

По утверждению Джонсона, представленный им план может стать глобальным шаблоном для достижения нулевого баланса выбросов способом, который создает рабочие места и «сохраняет наш образ жизни».

«Зелёное и рост могут идти рука об руку», считает британский премьер.