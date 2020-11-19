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Суд ЕС решил, что каннабидиол не является наркотическим средством
16:54 19.11.2020 |
Cуд Европейского союза постановил, что вещество каннабидиол (CBD), которое содержится в цветках каннабиса, не является наркотическим средством.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
Решение было принято по французскому иску против чешской компании, которая продавала CBD, выделенный из всего растения каннабиса, для использования в картриджах для электронных сигарет. Во Франции разрешено извлечение только из семян каннабиса и клетчатки, а не всего растения.
Суд постановил, что закон был ненужным ограничением свободного передвижения товаров, поскольку вещество не представляет угрозы для здоровья человека.
"Решение о запрете сбыта CBD, которое действительно представляет собой наиболее ограничительное препятствие для торговли продуктами, законно производимыми и продаваемыми в других государствах-членах, может быть принято только в том случае, если этот риск представляется достаточно установленным", - заявил суд.
Решение суда является неудачей для стран ЕС, которые принимают жесткие меры в отношении продуктов с CBD в составе, утверждая, что они вредны для здоровья людей.
Каннабидиол - это натуральное химическое вещество, которое содержится в цветках каннабиса. CBD - один из более чем 60 различных каннабинноидов. И один из более чем 400 природных веществ, которое содержится в растениях каннабиса.
CBD не обладает психоактивным эффектом, даже если он происходит из растений каннабиса. Психоактивный эффект эйфории дает только лишь один каннабиноид которые называется тетрагидроканнабинол.
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