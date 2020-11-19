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Британия планирует крупные инвестиции в армию со времен холодной войны
15:53 19.11.2020 |
Премьер Великобритании Борис Джонсон в четверг объявит о крупнейших военных инвестициях в стране с момента окончания холодной войны.
Об этом пишет агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".
В своем выступлении в парламенте в четверг Джонсон представит первые результаты крупнейшего за три десятилетия обзора внешней политики и обороны. Он объявит о выделении дополнительных 16,5 млрд фунтов для вооруженных сил в течение следующих четырех лет.
Оборонный бюджет Великобритании сейчас составляет чуть менее 42 миллиардов фунтов в год.
"Я принял это решение в разгар пандемии, потому что защита королевства должна быть на первом месте", - пояснил Джонсон в своем заявлении, обнародованном накануне выступления.
"Международная ситуация более опасна и конкурентна, чем когда-либо со времен холодной войны, и Великобритания должна быть верна нашей истории и поддерживать наших союзников. Чтобы добиться этого, нам необходимо повсеместно расширить наши возможности", - добавил он.
Правительство Великобритании заявило, что увеличение военных расходов укрепит позиции Соединенного Королевства как крупнейшего спонсора обороны в Европе и позволит увеличить инвестиции в такие отрасли, как кибернетика и космос.
Великобритания стремится определить свою роль на мировой арене после выхода из Евросоюза. Премьер-министр Борис Джонсон хочет, чтобы страна играла ведущую роль в новой эре глобального сотрудничества и свободной торговли, подкрепленную современным военным и кибернетическим потенциалом.
Напомним, Украина и Великобритания подписали соглашение, предусматривающее переоснащение украинских Вооруженных сил современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами НАТО и будут способны закрыть потребность в кораблях такого класса в Черном и Азовском морях.
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