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В ЕС дали «зеленый свет» третьему пакету санкций в отношении Беларуси - СМИ
15:46 19.11.2020 |
Министры иностранных дел Евросоюза на видеоконференции в четверг договорились о необходимости ввести уже третий пакет санкций в отношении Беларуси с момента проведения президентских выборов 9 августа.
Об этом от собственных источников стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку, сообщает "Европейская правда".
"Министры иностранных дел ЕС только что согласились продолжить работу над третьим пакетом санкций в отношении Беларуси", - сообщил Джозвяк.
По его словам, новый пакет будет включать как физических лиц, так и организации. В ближайшие дни рабочие группы подготовят список.
Ожидается, что работа над новым санкционные пакетом завершится до конца ноября или начале декабря.
ЕС уже дважды расширял санкционный список в отношении Беларуси после августовских выборов президента. В частности, ЕС ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании, в том числе против самопровозглашенного президента Лукашенко.
Бывшая кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская ранее анонсировала, что страны ЕС готовятся расширить перечень персональных санкций в отношении Беларуси до более 200 имен.
Евросоюз ускорил подготовку новых санкций в отношении Беларуси после смерти от избиения в Минске Романа Бондаренко.
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