Оксфордская вакцина от COVID-19 демонстрирует успехи у испытуемых старше 70 лет - исследование

Вакцина от коронавируса от COVID-19, разрабатываемая Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, показала хорошие результаты среди испытуемых преклонного возраста за 70 лет, говорится в исследовании ученых, опубликованном в журнале The Lancet.

"Полученные нами данные показывают, что вакцина ChAdOx1 nCoV-19 была безопасной, и переносилась хорошо у пожилых взрослых с меньшей реактогенностью (свойством вакцины вызывать при введении в организм какие-либо побочные эффекты - ИФ), нежели у более молодых взрослых", - отмечается в работе ученых.

Исследователи отметили, что иммунный ответ после введения образов препарата у всех участников испытания был одинаковым, независимо от возраста.

По их словам, "эти результаты воодушевляют, поскольку более старшие возрастные группы сталкиваются с непропорциональным риском более тяжелого протекания COVID-19, так что всякая вакцина, одобренная против SARS-CoV-2, должна быть эффективной среди престарелых лиц".

Представитель исследовательской группы доктор Махеши Рамасами, тем не менее, уточнил, что для полной уверенности в эффективности препарата необходимо продолжать исследования.

В испытаниях принимали участие 560 здоровых взрослых добровольцев.

Телерадиокорпорация BBC напоминает, что финальная третья фаза испытаний вакцины стартовала в конце августа, и продолжается до сих пор. Предварительные результаты должны стать доступными в ближайшие недели.

BBC отмечает, что британские власти уже заказали 100 млн доз оксфордской вакцины, 40 млн доз вакцины от компаний Pfizer и BioNTech и 5 млн доз от Moderna. При этом, добавляет BBC, о хороших предварительных результатах на третьей фазе испытаний пока отчитались производители трех вакцин - Pfizer, Moderna и российской вакцины Спутник V.

Компании Pfizer и Moderna, исследования которых финансируются правительством США, приступили к последней, третьей фазе клинических испытаний вакцин в конце июля.

Ранее стало известно, что потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, во время испытаний продемонстрировала эффективность 95%. В свою очередь компания Moderna объявляла, что эффективность разрабатываемой ею вакцины от коронавируса составляет 94,5%.

Pfizer накануне сообщила, что закончила третью фазу испытаний.