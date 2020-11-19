Иран наращивает обогащение урана, предоставляет недостоверные данные - глава МАГАТЭ

Тегеран продолжает стабильно увеличивать темпы накопления ядерного топлива, заявил в среду гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Темпы (обогащения урана) являются более или менее постоянными. В какой-то степени был небольшой спад, но это связано с тем, что происходит перемещение и перерывы (в накоплении топлива)", - заявил Гросси на пресс-конференции.

"Но в целом, я бы сказал, объемы непрерывно увеличиваются... Они (Иран) продолжают обогащать уран", - добавил он.

Кроме того, Гросси подчеркнул, что Иран предоставляет данные, которые не являются полностью достоверными.

"Мы хотим донести до Ирана, что они должны предоставить нам полное, технически достоверное, удовлетворяющее объяснение. В противном случае у нас возникают беспокойства по поводу достоверности и целостности относительно того, что они нам говорят", - заявил гендиректор агентства.

На прошлой неделе в МАГАТЭ сообщили, что Иран продолжает увеличивать темпы накопления ядерного топлива, в 12 раз превышая лимиты, предусмотренные ядерной сделкой 2015 года.

По данным агентства Associated Press, в конфиденциальном документе, распространенном МАГАТЭ среди стран-участниц агентства, по состоянию на 2 ноября Иран накопил более 2 тыс. 442,9 кг низкообогащенного урана, что существенно выше по сравнению с запасами, зафиксированными в августе (2 тыс. 105,4 кг).

Иран также обогащает уран до уровня в 4,5%, хотя договоренности допускают уровень лишь в 3,67%.

Иран и "шестерка" стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) согласовали СВПД в 2015 году, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана. В ответ Тегеран взял на себя ряд обязательств в атомной сфере.

В 2018 году из СВПД вышли США и возобновили односторонние санкции в отношении Ирана. А через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках ядерной сделки до тех пор, пока европейские участники сделки не обеспечат экономические интересы Ирана, прежде всего в нефтяной сфере, в условиях действия американских санкций.