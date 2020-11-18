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Глобальный долг достигнет рекордных $277 трлн в 2020 году. Прогноз IIF
23:05 18.11.2020 |
Из-за роста расходов правительств и корпораций в период пандемии COVID-19 глобальный долг достигнет рекордного показателя в $277 трлн к концу 2020 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на доклад Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF).
За девять месяцев текущего года глобальный долг увеличился на $15 трлн до $272 трлн в основном за счет заимствований правительств развитых стран, говорится в сообщении.
По итогу третьего квартала 2020 года соотношение долга развитых стран к их ВВП составило 432%. В прошлом году на эту дату показатель равнялся 380%.
Для развивающихся стран соотношение долга к их ВВП составило 250% на конец третьего квартала текущего года. Для Китая это соотношение составляет 335% и до конца текущего года увеличится до 365%, прогнозирует IIF.
Совокупный долг США достигнет показателя в $80 трлн к концу года. По итогу 2019 года показатель равнялся $71 трлн.
За три квартала текущего года совокупный долг стран еврозоны вырос на $1,5 трлн до $53 трлн.
Ожидается, что развивающиеся страны до конца года эмитируют облигации и привлекут синдицированные кредиты на общую сумму $7 трлн.
Institute of International Finance является глобальной финансовой ассоциацией на рынке международных финансовых услуг. Был создан в 1983 году 38 банками в ответ на международный долговой кризис начала 80-ых. Сегодня в IIF входят более 450 банков из 70 стран.
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