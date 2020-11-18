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Европарламент не будет пересматривать условия бюджета ЕС, несмотря на вето Польши и Венгрии
22:40 18.11.2020 |
Руководители Европейского парламента призвали Совет ЕС как можно скорее начать процесс ратификации семилетнего бюджета и фонда помощи экономике, которые оказались заблокированными из-за вето Польши и Венгрии.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Конференции президентов Европарламента.
"Мы просим Совет как можно скорее принять пакет и начать процесс ратификации. Руководство Европейского парламента глубоко сожалеет об этой задержке и повторяет, что достигнутые договоренности (как по MFF, так и по верховенству закона) являются закрытым соглашением и никоим образом не могут быть пересмотрены", - говорится в заявлении.
"С нашей стороны больше не будет никаких уступок", - подчеркнули руководители Европарламента.
Франция ранее заявила, что ЕС может принять бюджет и план спасения экономики и без согласия Варшавы и Будапешта.
В понедельник Венгрия и Польша наложили вето на долгосрочный бюджет ЕС и меры по спасению экономики от последствий коронавируса на сумму 1,8 триллиона евро через свое несогласие с предложенным механизмом верховенства права.
Орбан объяснил решение Венгрии ветировать бюджет ЕС тем, что предусмотренные им обязательства якобы были связаны с приемом мигрантов.
Премьер-министр Словении Янез Янша поддержал критику, высказанную Польшей и Венгрией, но не присоединился к блокированию.
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