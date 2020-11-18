Болгария назвала условия для разблокировки движения Северной Македонии в ЕС

Болгария на заседании Совета ЕС выдвинула ряд условий для начала переговоров о вступлении с Северной Македонией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Немецкий министр по европейским делам Михаэль Рот, чья страна председательствует в ЕС, заявил журналистам, что "с болгарской точки зрения есть некоторые открытые вопросы, которые необходимо прояснить".

В качестве первого условия Болгария заявила, что не воспринимает упоминание "македонских языков" в рамках переговоров, но примет формулировку "официальный язык Республики Северная Македония".

София считает язык своего соседа диалектом болгарского языка, хотя и признает, что речь соседней страны была изменена под сербским влиянием в Югославии после 1947 года.

Двусторонние соглашения между Скопье и Софией были подписаны с упоминанием того, что они написаны на официальных языках обеих стран. Судя по всему, Болгария хочет такой же договоренности на уровне ЕС.

Болгария также хочет, чтобы дорожная карта по реализации Договора о дружбе и добрососедстве 2017 года была включена в рамки переговоров, что потребует дополнительной главы в структуре документа.

Двусторонние споры по Северной Македонией не являются частью критериев членства в ЕС или начала переговорного процесса, поэтому, как сообщается, ряд стран ЕС были против такого решения.

Третьим условием Болгарии является то, чтобы в дорожной карте был четко прописан текст о том, что претензии македонского меньшинства в Болгарии не будут поддерживаться ни в какой форме.

Поскольку Болгария считает славянское население Республики Северная Македония своими братьями, с которыми она была разделена историей, София отвергает концепцию "македонского меньшинства" в Болгарии.

Согласно переписи 2011 года, 1600 болгарских граждан назвали себя македонцами. По мнению болгарских историков, эти люди - не меньшинство, а беженцы, мигрировавшие на болгарскую территорию после балканской войны 1913 года.

Напомним, Болгария на прошлой неделе официально сообщила ЕС, что не может поддержать предложенные рамки для начала переговоров с Северной Македонией.