Финансовые новости
- |
- 18.11.20
- |
- 16:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Два разработчика вакцины заявили о еще большей ее эффективности, чем объявили сначала
15:49 18.11.2020 |
Американская Pfizer, которая разрабатывает вакцину от коронавируса совместно с немецкой BionTech, после получения новых данных объявила о 95% ее эффективности - вместо 90%, как сообщалось сначала.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Associated Press.
Сначала сообщалось о 90% эффективности вакцины - после того, как заболели 94 из участников испытаний.
На 18 ноября количество волонтеров, которые заболели, выросло до 170. Как выяснилось, только 8 из них во время эксперимента получили настоящую вакцину, а не плацебо, и только у одного из них болезнь - с тяжелым течением.
Также сообщается, что вакцина более чем на 94% эффективна для взрослых старше 65 лет, однако не уточняется, как выясняли эффективность именно для этой категории.
Отмечается, что у участников эксперимента не зафиксировали серьезных побочных эффектов. Наиболее распространенными были ощущения усталости после получения второй дозы вакцины - но у 4% участников.
Всего в исследовании принимали участие около 44 тысяч волонтеров в США и пяти других странах.
Подробные данные об исследовании еще не обнародованы и комментариев от внешних экспертов пока нет.
На днях компания готовится подавать вакцину на утверждение американского регулятора (Food and Drug Administration).
Pfizer и BioNTech уже заявляли, что готовятся в 2020 году выработать 50 млн доз вакцины, а в 2021 году - до 1,3 млрд доз.
Pfizer и BioNTech - одни из ряда разработчиков будущей вакцины коронавируса. Еврокомиссия уже предварительно законтрактовала у них 200 млн доз для стран ЕС. Также компании имеют контракт с США, Британией, Канадой и Японией.
Напомним, в начале недели американская компания Moderna, которая тоже разрабатывает потенциальную вакцину от коронавируса, заявила об эффективности вакцины в 94,5% случаев.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почти половина заказчиков строительных работ действовали непрозрачным способом - НАПК
|Деньги вместо рейтинга. Почему «слуги народа» поддержали «карантин выходного дня»
|Без Вилкула: Почему на родине Зеленского второй тур мэрских выборов может стать фарсом
|Четыре всадника апокалипсиса для Зеленского: Когда в Украине разразится масштабный политический кризис
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Два разработчика вакцины заявили о еще большей ее эффективности, чем объявили сначала
|Парламент Турции одобрил отправку военных в Азербайджан
|Страны ЕС против общих правил экспресс-тестов несмотря на давление авиакомпаний - СМИ
|Boeing 737 Max: самолет с испорченной репутацией возвращается в небо?
|США сокращают численность войск в Афганистане и Ираке
|«Зеленая зона» Багдада подверглась ракетному обстрелу
Это интересно
|BMW и Bosch представили приборный щиток для мотоциклов с экраном диагональю 10,25 дюйма
|Бывший хакер возглавил службу безопасности Twitter
|Карты Google, наконец, получили удобный режим для вождения
|Microsoft представила процессор, который определит будущее ПК на Windows
|Citizen представил свои первые умные часы
|В Германии задержаны подозреваемые в краже из сокровищницы «Зеленый свод»
|Xiaomi представила куртку с подогревом и аэрогелем