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Парламент Турции одобрил отправку военных в Азербайджан
14:03 18.11.2020 |
Парламент Турции поддержал предложение президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, чтобы отправить турецких военных в Азербайджан.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Anadolu.
В понедельник 16 ноября Генеральная ассамблея Великого национального собрания Турции одобрила соответствующий указ Эрдогана, который представили на утверждение парламента.
Резолюцию поддержали правящая Партия справедливости и развития и оппозиционные Республиканская народная партия, Партия националистического движения и "Хорошая партия". Против выступила Демократическая партия народов.
В тексте упоминается совместное заявление Армении, Азербайджана и РФ по Карабаху и требование официального Баку создать совместный центр Турции и России для мониторинга соблюдения режима тишины.
"Место общего центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военные, а при необходимости - гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе, в контексте обеспечения территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях Совбеза ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан отвечает и национальным интересам Турции", - говорится в документе.
Рамки миссии, количество военных и срок действия будет определять администрация президента Турции.
На прошлой неделе Эрдоган заявил о подписании с РФ меморандума о понимании, который предусматривает создание совместного российско-турецкого центра для контроля за соблюдением режима тишины в Нагорном Карабахе.
Напомним, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
Согласно договоренности, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, а в регионе разворачивается "миротворческий контингент" Российской Федерации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Путин и президент Азербайджана не обсуждали возможность введения в Карабах турецких миротворцев, но подтвердил, что обсуждался мониторинговый центр "на территории Азербайджана".
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