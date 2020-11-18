Страны ЕС против общих правил экспресс-тестов несмотря на давление авиакомпаний - СМИ

Многие правительства стран ЕС выступают против общих правил использования быстрых тестов на COVID-19, что может стать серьезным ударом для авиакомпаний, которые рассчитывают на ускоренное тестирование для оживления индустрии туризма.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на внутренние документы ЕС.

Авиакомпании настаивают на том, чтобы правительства предложили альтернативы ограничениям на передвижение на фоне второй волны COVID-19, особенно продвигают экспресс-тесты на антигены Lufthansa и Alitalia.

Но многие правительства ЕС не готовы к единым процедурам тестирования, которые помогли бы облегчить поездки по Европе, согласно документу, подготовленному Германией, которая сейчас председательствует в ЕС.

"Большое количество стран-членов ясно дали понять, что обсуждение общих минимальных стандартов и критериев будет преждевременным", - говорится в документе от 12 ноября.

Этот документ будет представлен в четверг на видеоконференции лидеров ЕС, будут обсуждать вопросы координации в борьбе с пандемией.

Наборы быстрых антигенов менее точны, чем стандартные ПЦР-тесты, но могут дать результаты в течение нескольких минут, а не дней.

Европейские авиакомпании используют их для проверки пассажиров перед вылетом, позволяя путешествовать только тем, у кого отрицательный результат теста. Но тестирования в основном ограничивается внутренними рейсами, отчасти из-за нежелания европейских стран применять общие правила.

В немецком документе говорится, что некоторые правительства ищут больше научных доказательств в пользу быстрых тестов. Многие говорят, что тестирование - это национальный вопрос, к которому нет необходимости в общем подходе. При этом в документе, не называются страны, выступающие против.

Еврокомиссия в среду опубликует рекомендацию по использованию экспресс-тестирования, но правительства не обязаны ее выполнять.