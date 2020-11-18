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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Boeing 737 Max: самолет с испорченной репутацией возвращается в небо?

08:57 18.11.2020 |

Мир

 

После двух катастроф, унесших жизни 346 человек, авиакомпании приостановили эксплуатацию пассажирских самолетов Boeing 737 Max. Запрет стал самым продолжительным в истории гражданской авиации, однако в ближайшее время его, скорее всего, отменят.

Авиаперевозчики ожидают, что в среду, 18 ноября, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) опубликует директиву, в которой детально изложит условия возвращения Boeing 737 Max в коммерческую эксплуатацию.

В США уже планируют рейсы с Boeing 737 Max

Одна из крупнейших авиакомпаний в мире American Airlines уже внесла в свою систему резервирования полет на таком самолете по маршруту Нью-Йорк - Майами 29 декабря.

В свою очередь в Европейском агентстве авиационной безопасности (EASA) объявили, что одобрят допуск Boeing 737 Max к полетам после того, как FAA выдаст соответствующее разрешение. Ранее европейский регулятор выразил удовлетворение по поводу изменений, внесенных в эту модель самолета. Прежде всего - в программное обеспечение системы маневрирования по тангажу (MCAS), неисправности в которой, как сообщалось, стали основной причиной авиакатастроф.

EASA, правда, настаивает на разработке так называемого синтетического сенсора для однозначного определения положения лайнера в полете с помощью бортовых систем. Но поскольку создание такого сенсора может занять до двух лет, его разработка допускается параллельно с возобновлением полетов Boeing 737 Max.

В Ryanair ждут возвращения Boeing 737 Max

Несмотря на резкое снижение числа авиапассажиров из-за пандемии коронавируса, в Европе есть как минимум один крупный авиаперевозчик, заинтересованный в том, чтобы полеты на Boeing 737 Max возобновились как можно скорее.

"Эти машины - ключ к нашей стратегии будущего, - говорит исполнительный директор бюджетной авиакомпании Ryanair Эдди Уилсон. - Чем раньше мы их получим, тем лучше. Мы к этому готовы, потому что с 737 Max мы сможем еще больше сократить наши расходы".

Ирландский лоукостер - крупнейший покупатель этой модели в Европе: Ryanair заказал у Boeing 135 лайнеров, но из-за запрета не успел получить ни одного. "Мы исходим из того, что будем летать на Boeing 737 Max не позднее следующего лета", - надеется глава Ryanair.

Полеты во время коронавируса

Однако большинство других европейских клиентов, в том числе Norwegian Air Shuttle (110 заказов), Turkish Airlines (75) и TUI (72), не торопятся получить свои уже готовые самолеты, припаркованные в Сиэтле и его окрестностях.

"Из-за вируса никто не спешит, за исключением самого Boeing", - говорит эксперт американского издания Aviation Week Шон Бродерик. По его словам, компании медлят, потому что платить производителю нужно только при передаче самолетов, а пока расходы за простаивающие машины несет сам Boeing. Бродерик добавляет, что многие авиаперевозчики вообще отказались от покупки модели 737 Max: из сделанных ранее 4400 заказов 1043 были аннулированы или переоформлены на другие типы самолетов.

После объявления запрета на полеты Boeing продолжал производство самолетов этого типа. "Из 470 готовых машин около 60 в настоящий момент не имеют покупателей, - говорит Шон Бродерик, - но в целом авиакомпании хотят использовать Boeing 737 Max, потому что он намного эффективнее других моделей".

Насколько безопасен Boeing 737 Max?

Если запрет на полеты отменят, авиакомпаниям предстоит не только организовать дополнительное обучение своих пилотов, но и убедить их, а главное - пассажиров - в надежности самолетов этого типа и безопасности полетов на них.

"Для некоторых пассажиров снова подняться на борт Boeing 737 Max будет даже более серьезной проблемой, чем страх перед коронавирусом", - предполагает Бродерик. В American Airlines уже планируют обширные кампании для того, чтобы убедить людей в безопасности этой модели - экскурсионные полеты для персонала и часто летающих пассажиров, осмотр самолетов Boeing 737 Max в аэропортах и онлайн-сессии, на которых можно будет задать вопрос пилотам и механикам.

Европейские авиакомпании, такие как TUIfly в Германии, тоже планируют рекламные акции с тем, чтобы убедить публику в безопасности таких лайнеров.

Катастрофы с участием Boeing 737 Max

Первый раз Boeing 737 Max потерпел крушение в Индонезии в октябре 2018 года. Всего несколько спустя, в марте 2019 года, такой же лайнер разбился в Эфиопии. В результате этих двух авиакатастроф погибли 346 человек. Как сообщалось, причиной стали изъяны в работе системы маневрирования по тангажу (MCAS). Кроме того, было установлено, что авиакомпании экономики на обучении пилотов работе с MCAS из-за его дороговизны.

Одновременно были выявлены вопиющие нарушения в официальной системе контроля за производителем самолетов. Выяснилось, в частности, что FAA делегировала основные надзорные задачи самому Boeing. В результате доверие к крупнейшему в мире авиапроизводителю оказалось подорванным, его бизнесу нанесен серьезный ущерб и поставлен под сомнение порядок допуска новых самолетов, действовавший во всем мире на протяжении многих десятилетий.
По материалам: Deutsche Welle
 

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