США сокращают численность войск в Афганистане и Ираке

США к 15 января 2021 года сократят численность своих войск в Ираке с 3000 военнослужащих до 2500 и в Афганистане - более чем с 4500 до 2500. Об этом во вторник, 17 ноября, заявил журналистам в Пентагоне исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер, занявший эту должность после отставки Марка Эспера на минувшей неделе.

Между тем, как отмечает агентство AP, Миллер не прокомментировал, был ли этот план одобрен руководителем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералом Марком Милли. И.о. главы Пентагона заявил лишь, что представители американского военного командования выполнят план, на котором настаивает администрация Дональда Трампа.

Инициативу уже подвергли критике ряд высокопоставленных республиканцев и демократов, которые опасаются, что данный шаг подорвет безопасность в регионе и нарушит баланс в переговорах Кабула с талибами. Так, лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл предостерег от каких-либо "кардинальных изменений" в оборонной и внешней политике Вашингтона в ближайшие пару месяцев.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг еще до заявления Миллера также рекомендовал воздержаться от подобных действий, заявив, что "цена преждевременного или несогласованного вывода войск может быть очень высокой".

"Настало время возвращаться домой"

Кристофер Миллер в обращении к военнослужащим США, обнародованном на сайте Пентагона 14 ноября, обещал ускорить вывод американских сил из Афганистана и с Ближнего Востока. "Настало время возвращаться домой. Все войны должны быть закончены. Многие устали от войн, и я - один из них", - написал он.

Сокращение военного присутствия США в Афганистане

Предшественник Миллера на посту министра обороны США Марк Эспер за время своей работы сократил численность американских солдат в районе горного хребта Гиндукуш почти на две трети. Это стало возможным благодаря заключению соглашения между США и исламским радикальным движением "Талибан". Эспер планировал оставить в Афганистане 4500 солдат, чтобы заставить талибов сократить масштабы насилия. В настоящее время талибы ведут мирные переговоры с правительством Афганистана.

Президент США Дональд Трамп с самого начала работы на посту главы государства добивался вывода американских войск из района Гиндукуша. В октябре он написал в своем микроблоге Twitter, что планирует вернуть американских солдат домой к Рождеству, которое католики и протестанты отмечают 25 декабря.