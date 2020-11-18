Финансовые новости
- |
- 18.11.20
- |
- 10:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
США сокращают численность войск в Афганистане и Ираке
08:51 18.11.2020 |
США к 15 января 2021 года сократят численность своих войск в Ираке с 3000 военнослужащих до 2500 и в Афганистане - более чем с 4500 до 2500. Об этом во вторник, 17 ноября, заявил журналистам в Пентагоне исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер, занявший эту должность после отставки Марка Эспера на минувшей неделе.
Между тем, как отмечает агентство AP, Миллер не прокомментировал, был ли этот план одобрен руководителем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералом Марком Милли. И.о. главы Пентагона заявил лишь, что представители американского военного командования выполнят план, на котором настаивает администрация Дональда Трампа.
Инициативу уже подвергли критике ряд высокопоставленных республиканцев и демократов, которые опасаются, что данный шаг подорвет безопасность в регионе и нарушит баланс в переговорах Кабула с талибами. Так, лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл предостерег от каких-либо "кардинальных изменений" в оборонной и внешней политике Вашингтона в ближайшие пару месяцев.
В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг еще до заявления Миллера также рекомендовал воздержаться от подобных действий, заявив, что "цена преждевременного или несогласованного вывода войск может быть очень высокой".
"Настало время возвращаться домой"
Кристофер Миллер в обращении к военнослужащим США, обнародованном на сайте Пентагона 14 ноября, обещал ускорить вывод американских сил из Афганистана и с Ближнего Востока. "Настало время возвращаться домой. Все войны должны быть закончены. Многие устали от войн, и я - один из них", - написал он.
Сокращение военного присутствия США в Афганистане
Предшественник Миллера на посту министра обороны США Марк Эспер за время своей работы сократил численность американских солдат в районе горного хребта Гиндукуш почти на две трети. Это стало возможным благодаря заключению соглашения между США и исламским радикальным движением "Талибан". Эспер планировал оставить в Афганистане 4500 солдат, чтобы заставить талибов сократить масштабы насилия. В настоящее время талибы ведут мирные переговоры с правительством Афганистана.
Президент США Дональд Трамп с самого начала работы на посту главы государства добивался вывода американских войск из района Гиндукуша. В октябре он написал в своем микроблоге Twitter, что планирует вернуть американских солдат домой к Рождеству, которое католики и протестанты отмечают 25 декабря.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Деньги вместо рейтинга. Почему «слуги народа» поддержали «карантин выходного дня»
|Без Вилкула: Почему на родине Зеленского второй тур мэрских выборов может стать фарсом
|Четыре всадника апокалипсиса для Зеленского: Когда в Украине разразится масштабный политический кризис
|Отмена моратория на проверки и новый налог на авто. Свежие идеи от Гетманцева
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Страны ЕС против общих правил экспресс-тестов несмотря на давление авиакомпаний - СМИ
|Boeing 737 Max: самолет с испорченной репутацией возвращается в небо?
|США сокращают численность войск в Афганистане и Ираке
|«Зеленая зона» Багдада подверглась ракетному обстрелу
|Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар на юге Сирии
|Германия отложила полноценный запуск европейского продолжения «Северного потока-2»
Это интересно
|Microsoft представила процессор, который определит будущее ПК на Windows
|Citizen представил свои первые умные часы
|В Германии задержаны подозреваемые в краже из сокровищницы «Зеленый свод»
|Xiaomi представила куртку с подогревом и аэрогелем
|Audi SQ2 обновился и стал медленнее
|В Бельгии голубя для гонок продали за рекордные $1,9 млн
|Пилотируемый корабль SpaceX «Crew Dragon» с четырьмя астронавтами успешно пристыковался к МКС