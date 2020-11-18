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«Зеленая зона» Багдада подверглась ракетному обстрелу
08:48 18.11.2020 |
Так называемая зеленая зона в Багдаде - район госучреждений и посольств - подверглась ракетным ударам. Как сообщили во вторник,17 ноября, представители вооруженных сил Ирака, погиб ребенок, ранены еще не менее пяти человек.
По сведениям агентства dpa, четыре ракеты упали на территории "зеленой зоны", две - за ее пределами, еще одна сдетонировала в воздухе. Агентство AP со ссылкой на двух сотрудников иракских сил безопасности уточнило, что один из ударов был нанесен близ штаб-квартиры Иракской национальной разведслужбы, всего в 600 метрах от посольства США в Багдаде. Несколько ракет удалось перехватить в результате задействования системы тактической противовоздушной обороны C-RAM, установленной при содействии Соединенных Штатов в начале года.
Виновные в обстреле устанавливаются
По данным информагентства AP, ранения получили двое сотрудников иракских сил безопасности. Военные эту информацию пока не подтвердили. Кто стоит за ракетным обстрелом, устанавливается.
Удары были нанесены вскоре после того, как исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что Вашингтон к 15 января 2021 года сократит численность своих войск в Ираке с 3000 военнослужащих до 2500.
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