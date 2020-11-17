Германия отложила полноценный запуск европейского продолжения «Северного потока-2»

В Германии перенесли запуск на полную мощность второй ветки газопровода европейского газопровода EUGAL, которым должны транспортировать газ из "Северного потока-2". Запуск был запланирован на 1 января 2021 года, но теперь это произойдет не раньше апреля 2021 года - из-за задержек со строительством "Северного потока-2". Об этом сообщает УНН со ссылкой на компанию Gascade, которая является оператором этого газопровода.

"EUGAL (Европейский газопровод) выйдет на полную транспортную мощность до 2 квартала 2021 года. Причина нового прекращения - непредвиденные задержки в строительстве новой газовой инфраструктуры. Первоначальный план предусматривал полную сдачу в эксплуатацию с 1 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что первая линия EUGAL работает с 1 января 2020 года и с тех пор транспортирует природный газ. Его пропускная способность составляет до 30,9 млрд куб. м природного газа в год. После завершения строительства второй ветки и компрессорной станции Radeland 2 полная мощность EUGAL составит до 55 млрд кубометров природного газа в год.