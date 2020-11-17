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USADA приветствовало принятие Сенатом США «акта Родченкова»
13:25 17.11.2020 |
Антидопинговое агентство США (USADA) приветствовало принятие Сенатом США антидопингового закона, получившего название "акт Родченкова" (RADA). "Этот закон обеспечит инструменты, необходимые для защиты "чистых спортсменов" и привлечения к ответственности международных допинговых преступников, которые обманывают спорт, спонсоров и наносят вред атлетам", - подчеркивается в заявлении главы USADA Трэвиса Тайгарта, опубликованном во вторник, 17 ноября.
Принятый в этот же день Сенатом экстерриториальный закон предусматривает возможность юридического преследования правоохранительными органами США любого человека, причастного к допинговому сговору на соревнованиях с участием американских атлетов, проводимых по правилам, установленным Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Акт гарантирует защиту информаторов. Наказания за нарушение закона - штраф до 1 млн долларов и лишение свободы на срок до 10 лет. Преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, RADA не предусматривает. В октябре 2019 года "акт Родченкова" был поддержан Палатой представителей Конгресса США.
Антидопинговый документ назван именем информатора WADA
Законопроект назван в честь бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В 2017 году он предоставил WADA информацию, описывающую систему употребления допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх в Сочи, что привело к международным санкциям против российского спорта, а также потере страной первого места в неофициальном командном зачете на сочинской Олимпиаде.
Москва называет голословными и бездоказательными утверждения Родченкова о существовании в РФ госпрограммы поддержки допинга и намерена добиваться экстрадиции Родченкова из США.
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