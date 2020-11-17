USADA приветствовало принятие Сенатом США «акта Родченкова»

Антидопинговое агентство США (USADA) приветствовало принятие Сенатом США антидопингового закона, получившего название "акт Родченкова" (RADA). "Этот закон обеспечит инструменты, необходимые для защиты "чистых спортсменов" и привлечения к ответственности международных допинговых преступников, которые обманывают спорт, спонсоров и наносят вред атлетам", - подчеркивается в заявлении главы USADA Трэвиса Тайгарта, опубликованном во вторник, 17 ноября.

Принятый в этот же день Сенатом экстерриториальный закон предусматривает возможность юридического преследования правоохранительными органами США любого человека, причастного к допинговому сговору на соревнованиях с участием американских атлетов, проводимых по правилам, установленным Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Акт гарантирует защиту информаторов. Наказания за нарушение закона - штраф до 1 млн долларов и лишение свободы на срок до 10 лет. Преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, RADA не предусматривает. В октябре 2019 года "акт Родченкова" был поддержан Палатой представителей Конгресса США.

Антидопинговый документ назван именем информатора WADA

Законопроект назван в честь бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В 2017 году он предоставил WADA информацию, описывающую систему употребления допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх в Сочи, что привело к международным санкциям против российского спорта, а также потере страной первого места в неофициальном командном зачете на сочинской Олимпиаде.

Москва называет голословными и бездоказательными утверждения Родченкова о существовании в РФ госпрограммы поддержки допинга и намерена добиваться экстрадиции Родченкова из США.